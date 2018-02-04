Sivasspor - Galatasaray maçında Hasan Şaş ile Oray Baykal tartıştı

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, 12.dakikada Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartıştı.



Baykal’ın, faul pozisyonunda Galatasaray kulübesine dönüp hareket yapmasına tepki gösteren Hasan Şaş, Sivas kulübesine doğru yürüdü.



Teknik Direktör Fatih Terim, Ümit Davala ve İdari Menajer Mert Çetin, Hasan Şaş’ı sakinleştirdi.



Fatih Terim daha sonra Samet Aybaba’ya idari menajerinin hareket yaptığını anlatırcasına vücut dili ile tepki gösterdi. Hakem Fırat Aydınus ikiliyi dördüncü hakem vasıtası ile uyardı ve olayların tekrarlanması durumunda iki kişiyi de tribüne göndereceğini söyledi.

(Hürriyet)