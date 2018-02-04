Galatasaray taraftarı kolunu kırdı, olaya ilk Samet Aybaba müdahale etti

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçın öncesinde talihsiz bir olay yaşandı.



Sivas'taki karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir taraftarı tribünden düşerek kolunu kırdı. Yaşanan bu olaya ilk olarak Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba müdahale etti.



Deneyimli teknik adam Samet Aybaba, taraftarın ilk kontrolünü kırmızı-beyazlıların soyunma odasında yaptırdı.



Samet Aybaba, kontrollerin ardından şahsi aracıyla taraftarın hastaneye götürülmesini sağladı.

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