Atiker Konyaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir'i sahasında konuk etti.



Rakibi karşısında, özellikle ilk yarı üstün bir oyun sergileyen Atiker Konyaspor, buna karşın ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Konyaspor'a göre daha az pozisyon bulan Medipol Başakşehir, Adebayor'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Atiker Konyaspor, 90+1'de beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Emmanuel Adebayor, 36. dakikada kaydettiği golle Başakşehir'i öne geçirdi. Skubic'in 90+1'de bulduğu golle Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı mücadele bu skorla tamamlandı.

Emre Belözoğlu, 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Medipol Başakşehir, puanını 43'e yükseltti. Atiker Konyaspor ise 17 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, golden sonra Mehmetçik'e destek vermek için asker selamı yaptı.



Mücadelenin 35. dakikasında fileleri havalandıran Togolu yıldız, attığı golün ardından saha kenarına geldi ve asker selamı vererek, gol sevincini yaşadı.



Adebayor, asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.



Togolu yıldız, ligin 19. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında da attığı golün ardından asker selamı vermişti.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in pasına hareketlenen Bourabia'nın sert şutunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

13. dakikada Milosevic'in ara pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı uzun pasla Adebayor, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Togolu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan sekti. Seken topu bir kez daha önünde bulan Adebayor, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

44. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ferhat Öztorun'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



66. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde topla buluşan Visca, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada Hadziahmetovic'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Skubic kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

90+5. dakikada Orkan Çınar'ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Moke (Dk. 66 Orkan Çınar), Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Bourabia (Dk. 85 Hadziahmetovic), Milosevic (Dk. 75 Fofana), Jahovic

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 87 Gökhan İnler), Mossoro (Dk. 17 İrfan Can Kahveci), Napoleoni (Dk. 63 Arda Turan), Adebayor

Goller: Dk. 35 Adebayor (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Skubic (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), Dk. 60 Adebayor (Medipol Başakşehir)