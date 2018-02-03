Fenerbahçe 2 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 4 gole sahne oldu. Maça etkili başlayan Feenrbahçe, 8'de Soldado ve 20. dakikada Alper Potuk'un şutlarında direği geçemedi. 45'te Nabil Dirar ceza sahasında ters bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği devreyi 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıya Fenerbahçe fırtına gibi başladı. 46'de Alper Potuk durumu 1-1'e getirirken, 61'de Nabil Dirar bu kez Gençlerbirliği kalesine golü attı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. 70. dakikada Mehmet Topal'ın büyük hatası sonrası Milinkovic topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38, Gençlerbirliği ise 21 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği karşısında kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde oynayan Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao yedekler arasında otururken, İsmail Köybaşı kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Kocaman, Oğuz Kaan Güçtekin, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'ya şans verdi.



VALBUENA 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçeli Valbuena, Kadıköy'de 3 ayı aşkın bir süre sonra lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak 17. haftadaki Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Fransız futbolcu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti. Valbuena, ligde Ülker Stadı'nda son olarak 30 Ekim 2017'de oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de oynamıştı. Bu karşılaşmadan sonra Kocaman, 33 yaşındaki futbolcuyu ligde sadece Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdü. Valbuena, 3 ayı aşkın bir süre sonra sarı-lacivertli taraftarların önünde bir lig maçında 11'e girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado ise Süper Lig'de 3 hafta sonra ilk şansı buldu. Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan da bu sezon ikinci kez ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.



CHAHECHOUHE 8 MAÇ SONRA YEDEK

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Chahechouhe, Süper Lig'de 8 maç sonra yedek kaldı. Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor maçıyla ilk 11'de oynamaya başlayan Chahechouhe, bu karşılaşmaya kadar Kocaman'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Chahechouhe, Gençlerbirliği maçında formasını Valbuena'ya kaptırdı.



FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sakatlığından dolayı Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Luis Neto, Yiğithan Güveli, Giuliano Victor de Paula, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı sakatlıkları devam ettiği için kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrıları bulunan İsmail Köybaşı da kadroda bulunmadı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'yi, Gençlerbirliği maçında taraftarı yalnız bıraktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Karşılaşmayı 20 bine yakın Fenerbahçeli taraftar tribünden takip etti. Gençlerbirliği'ni ise az sayıdaki taraftarı kendilerine ayrılan deplasman tribününden destekledi.



Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız'' yazılı pankartla çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



Tribünde ise "Ayağına taş değmesin Mehmet'im" yazılı pankart dikkati çekti. Taraftarlar maç başlamadan önce hep birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.