Antalyaspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı nefes kesti. Henüz 9. dakikada Deniz Kadah penaltıdan attığı gollerle Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.



45+2'de sahneye çıkan Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'u devre arasına 1-1'lik eşitlikle götürdü. İkinci yarıda da atak olan taraf Antalyaspor'du. 66'da bir kez daha ağları havalandıran Deniz Kadah skoru 2-1'e getirdi.



90. dakikada son sözü El Kabir söyledi ve Antalyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 21 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 26 puanda kaldı.

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