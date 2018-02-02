Bursaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bursa - BJK maçı canlı izle)

Bursaspor, Beşiktaş'ı Süper Lig 20. haftasından sahasında ağırlıyor. İkinci yarıya iyi başlayamayan Bursaspor, orta saha oyuncusu John Bostock ve Alper Ademoğlu ile kadrosunu güçlendirdi. Bursaspor, Beşiktaş maçından galip ayrılarak ikinci yarıdaki ilk 23 puanın kazanmak istiyor. Beşiktaş ise ikinci yarıda aldığı iki galibiyetle başlattığı seriyi sürdümek ve böylece zirve takibini sürdürmek istiyor. Bursaspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Bursaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursa - BJK maçını online haberimizden izleyebilirsiniz.

BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Takımımız, ligde 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, ligin ilk yarısında Bursaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bursaspor - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Koray Gençerler dördüncü hakem olacak. 2 Şubat Cuma yani bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Bursaspor - Beşiktaş maçı saat 20.00'da başlayacak. Maç Bein Sports 1 kanalı ile Digitürk Play üyeliği ile izleyebilirsiniz.



BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLEMEK İÇİN



Süper Lig 20. haftası Bursaspor Beşiktaş maçı ile bu akşam başlıyor. Futbolseverler, Bursaspor - Beşiktaş maçını nasıl izleyebiliriz araştırıyorlar. Süper Lig yayıncı kuruluşu Bein Sports'a üye olarak izleyebildiğiniz gibi Digitürk Play ile haftalık paket satın alarak maçları izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak size uyan paketi seçip bu maçı online kesintisiz seyredebilirsiniz.



Bursaspor - Beşiktaş maçı canlı izle



98. BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI

Beşiktaş ile Bursaspor, bu akşam oynanacak maçla birlikte ligde 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.



BEŞİKTAŞ, BURSASPOR'A 15 MAÇLIK ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 15 maçtan 13'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 4 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 47 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.



BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI EN FARKLI YENİLGİ BURSASPOR'DAN



Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.



Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri



Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.



BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU



Beşiktaş, Bursaspor karşısına Ryan Babel'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu takımını Bursa'da yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca ise Bursaspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Ayrıca Siyah-beyazlı takımın Kanadalı oyuncusunun, göğüs kafesindeki kaslarda ağrı ve batma şikayeti nedeniyle Bursaspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı.



YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEBİLECEK Mİ?



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin, siyah-beyazlı forma ile ilk deplasman yolculuğuna çıkacak. İki futbolcu da teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması ile mücadele edecek.



BURSASPOR'UN SON DURUMU



Ev sahibi Bursaspor, zorlu Beşiktaş maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Yeşil-beyazlı takımda Mikel Agu, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı devam Emre Taşdemir, Batalla ve Jorquera'nın tedavisi sürüyor. Bu üç oyuncunun da Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.



BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Bursaspor: Harun Tekin, Titi, Aziz Behich, Shehu, Barış Yardımcı, Ekong, Badu, Kembo Ekoko, Grozav, Stancu, Sow



Beşiktaş: Fabri, Pepe, Vida, Adriano, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Lens, Quaresma, Talisca, Negredo