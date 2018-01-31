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Süper Lig'de devre arasında yapılan transferler

14 dakika önce

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlarken takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte biten transferler...

Süper Lig'de devre arasında yapılan transferler
1 / 60

KEREM ATAKAN KESGİN | Bucaspor > Göztepe

2 / 60

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

3 / 60

EMRAH BAŞSAN | Galatasaray > Vitoria Setubal

4 / 60

FLORENTIN POGBA | Saint-Etienne > Gençlerbirliği

5 / 60

SAMUEL ETO'O | Antalyaspor > Atiker Konyaspor

6 / 60

DYANFRES DOUGLAS | Al Ain > Aytemiz Alanyaspor

7 / 60

HENRI SAIVET | Newcastle United > Demir Grup Sivasspor

8 / 60

DEMBA BA | Shanghai Shenhua > Göztepe

9 / 60

VOLKAN ŞEN | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

10 / 60

MEHMET BATDAL | Medipol Başakşehir > Osmanlıspor

11 / 60

ADIS JAHOVIC | Göztepe > Atiker Konyaspor

12 / 60

VAGNER LOVE | Aytemiz Alanyaspor > Beşiktaş

13 / 60

CYLE LARİN | Orlando City > Beşiktaş

14 / 60

MATEJ MITROVIC | Beşiktaş > Club Brugge

15 / 60

AYDIN YILMAZ | Adana Demirspor

16 / 60

DORIA | Marsilya > Yeni Malatyaspor (Kiralık) - (Doria'nın adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray için de geçmişti.)

17 / 60

LUCAS VILLAFANEZ | Panathinaikos > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 1.2 milyon euro

18 / 60

HAKAN ÖZMERT | Başakşehir > Antalyaspor BONSERVİS BEDELİ: Yok

19 / 60

FILIPE AUGUSTO | Benfica > Alanyaspor (Kiralık)

20 / 60

ABDULLAHI SHEHU | Anorthosis > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: 200 bin euro

21 / 60

STEPHANE SESSEGNON | Montpellier > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

22 / 60

CRISTIAN TANASE | Karabükspor > Steaua Bükreş | BONSERVİS BEDELİ: Yok

23 / 60

VALERICA GAMAN | Karabükspor > Steaua Bükreş | BONSERVİS BEDELİ: Yok

24 / 60

ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe > Feyenoord | BONSERVİS BEDELİ: Yok

25 / 60

RIAD BAJIC | Udinese > Başakşehir (Kiralık)

26 / 60

SANDRO | Antalyaspor > Benevento (Kiralık)

27 / 60

ROBINHO | Atletico Mineiro > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

28 / 60

GHEORGHE GROZAV | Karabükspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

29 / 60

JOSE SOSA | Milan > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 3.4 milyon euro

30 / 60

PRINCE SEGBEFIA | Göztepe > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

31 / 60

DOMAGOJ VIDA | Dinamo Kiev > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Yok

32 / 60

EVGEN SELEZNOV | Karabükspor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

33 / 60

WILLIAM | Bucuresti > Kayserispor (Kiralık)

34 / 60

CEYHUN GÜLSELAM | Karabükspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

35 / 60

NIGEL DE JONG | Galatasaray > Mainz | BONSERVİS BEDELİ: Yok

36 / 60

ADAM STAHL | Norrby > Karabükspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

37 / 60

PETAR GRBIC | Akhisarspor > Buducnost Podgorica | BONSERVİS BEDELİ: Yok

38 / 60

YALÇIN AYHAN | Yeni Malatyaspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

39 / 60

BARIŞ BAŞDAŞ | Karabükspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

40 / 60

MOUSSA SOW | Al Ahli > Bursaspor (Kiralık)

41 / 60

CHEICK DIABATE | Osmanlıspor > Benevento (Kiralık)

42 / 60

YİĞİTHAN GÜVELİ | Fenerbahçe > Sparta Rotterdam (Kiralık)

43 / 60

HERVE KAGE | KV Kortrijk > Karabükspor (Kiralık)

44 / 60

CENK TOSUN | Beşiktaş > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 22 milyon euro

45 / 60

AHMET KARADAYI | ASV Geel > Karabükspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

46 / 60

KORAY ALTINAY | Osmanlıspor > Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

47 / 60

MUSTAPHA YATABARE | Karabükspor > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

48 / 60

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Boluspor (Kiralık)

49 / 60

PAUL PAPP | Karabükspor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

50 / 60

ERGİN KELEŞ | Sivasspor > Kardemir Karabükspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

51 / 60

EMMANUEL MAS | Trabzonspor > Boca Juniors | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon euro

52 / 60

ARDA TURAN | Barcelona > Başakşehir (Kiralık)

53 / 60

AYDIN KARABULUT | Antalyaspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

54 / 60

LEANDRINHO | Sivasspor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

55 / 60

JEREMY MENEZ | Antalyaspor > Club America | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin euro

56 / 60

TORTOL LUMANZA LEMBI | Stabaek > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

57 / 60

BİLAL KISA | Bursaspor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

58 / 60

İLHAN DEPE | Karabükspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

59 / 60

VEDAT MURIQI | Gençlerbirliği > Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

60 / 60

DENİZ YILMAZ | Bursaspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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