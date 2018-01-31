Süper Lig'de devre arasında yapılan transferler

1 / 60
KEREM ATAKAN KESGİN | Bucaspor > Göztepe
2 / 60
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
3 / 60
EMRAH BAŞSAN | Galatasaray > Vitoria Setubal
4 / 60
FLORENTIN POGBA | Saint-Etienne > Gençlerbirliği
5 / 60
SAMUEL ETO'O | Antalyaspor > Atiker Konyaspor
6 / 60
DYANFRES DOUGLAS | Al Ain > Aytemiz Alanyaspor
7 / 60
HENRI SAIVET | Newcastle United > Demir Grup Sivasspor
8 / 60
DEMBA BA | Shanghai Shenhua > Göztepe
9 / 60
VOLKAN ŞEN | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
10 / 60
MEHMET BATDAL | Medipol Başakşehir > Osmanlıspor
11 / 60
ADIS JAHOVIC | Göztepe > Atiker Konyaspor
12 / 60
VAGNER LOVE | Aytemiz Alanyaspor > Beşiktaş
13 / 60
CYLE LARİN | Orlando City > Beşiktaş
14 / 60
MATEJ MITROVIC | Beşiktaş > Club Brugge
15 / 60
AYDIN YILMAZ | Adana Demirspor
16 / 60
DORIA | Marsilya > Yeni Malatyaspor (Kiralık) - (Doria'nın adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray için de geçmişti.)
17 / 60
LUCAS VILLAFANEZ | Panathinaikos > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 1.2 milyon euro
18 / 60
HAKAN ÖZMERT | Başakşehir > Antalyaspor BONSERVİS BEDELİ: Yok
19 / 60
FILIPE AUGUSTO | Benfica > Alanyaspor (Kiralık)
20 / 60
ABDULLAHI SHEHU | Anorthosis > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: 200 bin euro
21 / 60
STEPHANE SESSEGNON | Montpellier > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
22 / 60
CRISTIAN TANASE | Karabükspor > Steaua Bükreş | BONSERVİS BEDELİ: Yok
23 / 60
VALERICA GAMAN | Karabükspor > Steaua Bükreş | BONSERVİS BEDELİ: Yok
24 / 60
ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe > Feyenoord | BONSERVİS BEDELİ: Yok
25 / 60
RIAD BAJIC | Udinese > Başakşehir (Kiralık)
26 / 60
SANDRO | Antalyaspor > Benevento (Kiralık)
27 / 60
ROBINHO | Atletico Mineiro > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
28 / 60
GHEORGHE GROZAV | Karabükspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
29 / 60
JOSE SOSA | Milan > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 3.4 milyon euro
30 / 60
PRINCE SEGBEFIA | Göztepe > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
31 / 60
DOMAGOJ VIDA | Dinamo Kiev > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Yok
32 / 60
EVGEN SELEZNOV | Karabükspor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
33 / 60
WILLIAM | Bucuresti > Kayserispor (Kiralık)
34 / 60
CEYHUN GÜLSELAM | Karabükspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
35 / 60
NIGEL DE JONG | Galatasaray > Mainz | BONSERVİS BEDELİ: Yok
36 / 60
ADAM STAHL | Norrby > Karabükspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
37 / 60
PETAR GRBIC | Akhisarspor > Buducnost Podgorica | BONSERVİS BEDELİ: Yok
38 / 60
YALÇIN AYHAN | Yeni Malatyaspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
39 / 60
BARIŞ BAŞDAŞ | Karabükspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
40 / 60
MOUSSA SOW | Al Ahli > Bursaspor (Kiralık)
41 / 60
CHEICK DIABATE | Osmanlıspor > Benevento (Kiralık)
42 / 60
YİĞİTHAN GÜVELİ | Fenerbahçe > Sparta Rotterdam (Kiralık)
43 / 60
HERVE KAGE | KV Kortrijk > Karabükspor (Kiralık)
44 / 60
CENK TOSUN | Beşiktaş > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 22 milyon euro
45 / 60
AHMET KARADAYI | ASV Geel > Karabükspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
46 / 60
KORAY ALTINAY | Osmanlıspor > Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
47 / 60
MUSTAPHA YATABARE | Karabükspor > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
48 / 60
AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Boluspor (Kiralık)
49 / 60
PAUL PAPP | Karabükspor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
50 / 60
ERGİN KELEŞ | Sivasspor > Kardemir Karabükspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
51 / 60
EMMANUEL MAS | Trabzonspor > Boca Juniors | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon euro
52 / 60
ARDA TURAN | Barcelona > Başakşehir (Kiralık)
53 / 60
AYDIN KARABULUT | Antalyaspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
54 / 60
LEANDRINHO | Sivasspor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
55 / 60
JEREMY MENEZ | Antalyaspor > Club America | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin euro
56 / 60
TORTOL LUMANZA LEMBI | Stabaek > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
57 / 60
BİLAL KISA | Bursaspor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
58 / 60
İLHAN DEPE | Karabükspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
59 / 60
VEDAT MURIQI | Gençlerbirliği > Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
60 / 60
DENİZ YILMAZ | Bursaspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok