Rıdvan Dilmen: 'Aykut Kocaman elinde iki Messi olsa birini oynatır'

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



İki takımın da eksikleri vardı. Kadro derinliği Trabzonspor'un daha iyiydi. Yedek kulübesinde daha etkili isimler vardı. Ancak Fenerbahçe'nin çok önemli eksikleri vardı. 8 tane ilk 11'de oynatabileceği oyuncudan yoksun oynadı Fenerbahçe.



Aykut Kocaman'ın kendine göre doğruları var. Onun futbola bakış açısı farklı. O pozisyonda oynayabilecek oyuncular sakatken bile Valbunea'yı oynatmadı. Alper'i, Aatıf'ı kullandı. Aykut hoca kendi doğrularından şaşmıyor.



'Hakem 3 kırmızı kartı atladı'



Hakemler maçı yönetmiyor idare etmeye çalışıyor. Bir tarafa hata yapınca dengelemeye çalışıyor. Ali Palabıyık Fenerbahçe gol atınca rahatlamıştır. Çünkü 1-1 oldu kafası rahat. Etliye sütlüye karışmadı kendine göre. Ancak eve gidince görecek 3 tane kırmızı kartı atladı.



'Trabzon'un şampiyonluk şansı çok düşük'



Trabzonspor'un şampiyonluk şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu özgüvenle zor gözüküyor. Bir de hücum silahlarını arttırmaları lazım.



Maç Allah'tan Trabzon'daydı. Eğer hakem Kadıköy'de vermeseydi o kartları çok farklı olurdu. Hatasını telafi etmek isterken kontrolü kaybedebilirdi.



'Valbuena'yı tercih etmeyecekse...'



Aykut Kocaman Valbuena'yı tercih etmeyecekse ki ben buna saygı duyarım transfer dönemi bitmeden o bölgeye bir transfer yapılmalı. Valbuena, kendi dünyasında bu kadar sakat varken Trabzonspor'a karşı da oynamazsam Paris'e uçarım demiştir. Aykut Kocaman'ın kafasındakiler daha farklı ama. Bunun için gerekirse Alper'i tercih ediyor onun yerine. Giuliano'nun alternatifi Valbuena. Ona rağmen oynatmadı Valbuena'yı. Soldado sakat. Janssen, sezonun sonunda gelebilir anca gibi gözüküyor.



Transferin bitmesine 3-4 gün var. Şampiyonluk yarışında Aatıf'tan daha iyi oyuncu bul. Eğer Valbuena'yı oynatmayacaksan. Aatıf sadece dönüyor. Rakibinde orada Babel var. Diğer rakibinde o bölgede 3 oyuncu var. Sen Aatıf'ı oynatıyorsun.



'Eljif Elmas olacak'



Eljif Elmas, olacak bir oyuncuya benziyor. 17-18 yaşından bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben futbolcuyu gölgesinden tanırım diyip şımarıklık yapmak istemiyorum ama bu oyuncu olacak gibi duruyor.



'İki Messi olsa birini oynatır'



Aykut Kocaman, takımda iki Messi olsa birini oynatır. Valbuena'yı bu kadar eksiğe rağmen oynatmıyorsan, onun yerine Aatıf'i oynatmaya kararlıysan o zaman Aatıf'ın yerine daha iyi oyuncu al.



Transfer çalışmaları mutlaka vardır. Transfer yapmak hiç kolay değil. Ama ikinci haftadan sonra Valbuena kafasında yoktu. Josef iyi, Dirar faydalı. Ön taraftaki kaliteli oyuncusunu top kaybediyor diye oynatmıyor.

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