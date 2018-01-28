Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi.



Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da az pozisyon buldu. İkinci yarıda tempo yükselirken karşılıklı gollerle mücadele 1-1 sona erdi.



Trabzonspor'un golü, 58. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü ise 84. dakikada Josef de Souza kaydetti.



Fenerbahçe karşısında 16 maçtır kazanamayan Trabzonspor, bu serinin 17'ye çıkmasına engel olamadı. Trabzonspor ayrıca Fenerbahçe karşısında 5 maç sonra iç sahada gol atmayı başardı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe ise puanını 36 yaptı.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, yeni stadında rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkarken bordo-mavili taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.



Açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 41 bin seyirci kapasiteli Medical Park Stadı'nda tribünlerin tamamı doldu.



Karşılaşmanın biletlerinin hafta içinde satışa çıkarılır çıkarılmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, 16.00'da kapıları açılan stadyuma gelerek tribünlerdeki yerlerini aldı.



Fenerbahçe taraftarının yer almadığı statta misafir takım bölümüne de dolduran taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi.



Tribünlerde koreografi



Trabzonspor taraftarları hazırladıkları koreografiyi gerçekleştirdi.



Doğu tribününde, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan deniz üzerinde giden ve üzerinde önde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açıldı. Ayrıca tribünde, "Emek, yürek alın teri, sene hep 2011" yazısına da yer verildi.



Trabzonspor'da 4 değişiklik



Trabzonspor'da geçen hafta Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yapıldı.



Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan yeni transfer Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, cezalı Hubocan'ın yerine Uğur Demirok, görev yaptı. Teknik direktör Çalımbay, N'Doye'u yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olcay Şahan'a, Onazi'nin yerine de Kucka'ya forma verdi.



Fenerbahçe'de 2 değişiklik



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano'nun yerine Alper Potuk, Skrtel'in yerine de Hasan Ali Kaldırım 11'de görev alan isimler oldu.



Hasan Ali Kaldırım, ligde 1 hafta, Alper Potuk ise 4 hafta sonra 11'deki forma şansı buldu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında özellikle savunma hattında değişikliğe gitti. Bu bölgede görev yapan futbolculardan Skrtel, Neto'nun sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Aykut Kocaman, stoperde Roman Neustaedter'in yanında Mehmet Topal'ı oynattı. Hasan Ali Kaldırım ise orta alanda göreve yaptı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Martin Skrtel, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.



Valbuena, yine yedek



Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Valbuena'yı eksik oyunculara rağmen yedek kulübesinde oturttu.



Fransız futbolcu, Göztepe maçında olduğu gibi Trabzonspor karşısında da forma şansı yakalayamadı. Mehmet Ekici ise sakatlığının ardından 2 ay sonra yedek kulübesinde yer aldı.



Şike anıtı sergilendi



Trabzonporlu taraftarların, 2010-2011 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı, karşılaşma öncesi Şenol Güneş Kompleksi'nde sergilendi.



Bordo-mavili taraftarlar tarafından yaklaşık 95 bin lira maliyetle hazırlanan şike anıtı platformu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Kompleksi'nin doğu tribünü girişi bölümüne yerleştirildi. Trabzonsporlu taraftarlar da anıta yoğun ilgi gösterirken, burada bolca fotoğraf çekildi.



21 yaş altı takımların maçını Trabzonspor kazandı



İki takımın 21 yaş altı takımları arasındaki karşılaşmayı Trabzonspor, 5-2 kazandı.



Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin golleri Cafer Tosun (2), Buğrahan Karslı, Burak Beder ve Tunahan Ergül'den geldi. Fenerbahçe'nin gollerini Hüseyin ve Boris kaydetti.



Karşılaşmaya basın mensupları da ilgi gösterdi. Medical Park'ta 300 basın mensubu akredite yaparak maçı takip etti.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yurt dışından dönerek yönetim kurulu üyeleriyle maçı protokol tribünden izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan kullandığı serbest atışta, Pereira'nın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı ön çizgisi yakınındaki Alper Potuk'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Alper Potuk'un pasında, ceza alanı içinde Chahechouhe'nin şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topa sahip oldu.

35. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Kucka kafa ile topa dokunamayınca bordo-mavililer, önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

43. dakikada Fenerbahçe, net bir pozisyonu gole çeviremedi. Chahechouhe'nun pasında, Alper Potuk topu İsmail Köybaşı'na aktardı. Bu futbolcunun kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

PAYLAŞ