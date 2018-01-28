Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1 Antalyaspor

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun açılış maçında düşme barajındaki Antalyaspor'la son dakikada attığı golle berabere kaldı: 1-1.



Maçta konuk ekibin 21'inci dakikada Emre Güral'la attığı gole Akhisar, 90+1'inci dakikada yeni transferi Seleznyov'la karşılık verdi.



Bu skorla ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Akhisar, 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Antalyaspor, 18 puanla düşme hattından çıkamadı.



MAÇTAN NOTLAR



Teleset Mobilya Akhisarspor, Antalyaspor maçıyla yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu'na kavuştu. Yeşil-siyahlı taraftarlar, yıllardır yolunu gözledikleri yeni stadı ilk maçta tıklım tıklım doldurdu. Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda ilk kez ilçede maça çıkan Akigo, bu karşılaşmada kendisini devler arenasına taşıyan eski teknik patronu Hamza Hamzaoğlu'na da rakip oldu. Yeni stadın ilk golünü 21'inci dakikada Antalyasporlu Emre Güral attı.



Akhisar'ın 2012 yılından bu yana beklediği yeni stadının ilk ihalesi 5 Kasım 2013'te yapıldı. İhaleyi alan firmanın mukavelesi, 21 Aralık 2015'te sözleşme gerekçelerini yerine getirmemesi sebebiyle feshedildi. Yaşanan hukuki sürecin ardından Spor Toto Teşkilatı'yla isim hakkı sözleşmesi yapılarak Mart 2017'de ikmal ihalesine çıkıldı. İhale, 71 milyon 240 bin TL bedelle yenilenirken yarım kalan inşaat, Spor Toto'nun desteğiyle 10 aylık kısa sürede tamamlandı.



UEFA standartlarındaki statta 115 metre uzunluğunda, 8 bin 970 metrekarelik hibrit çim saha bulunuyor. Stat, bu özelliğiyle Türkiye'nin hibrit çim zeminli en büyük sahası ünvanını eline aldı. Federasyon kayıtlarına göre toplam 12 bin 139 kapasiteli statta 11 bin 485 taraftar koltuğu bulunuyor. Statta ayrıca çatıya 20 bin 265 metrekare özel membran kaplandı. Çatı, Akhisar'ın simgesi olan zeytin yaprağı formunda inşa edildi. Tesiste stadyum altında 500, çevresinde ise 1000 araçlık otopark var.



Taraftarlardan dostluk mesajları



Kardeş kulüp olan Akhisarspor ve Antalyaspor taraftarları, maçtan önce bir araya geldi. Akhisarlılar, konuklarını mücadele öncesi yemekte ağırladı. Taraftarlar, stada da kortej eşliğinde birlikte yürüyerek dostluk mesajları verdi.



Takımlarını 6 yıl sonra ilk kez Akhisar'da izleme fırsatı bulan ev sahibi ekip taraftarları, yeni stadın açılışında kareografi hazırladı. Taraftarlar, üzerinde stadın ve taraftarların resmedildiği, "Hasretinle yandı gönlüm" yazılı dev bir pankart ile yeşil-siyah kartonlar açtı. Tribüne ay-yıldızlı bayrağımızın yanı sıra Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri asıldı.



'Mehmetçiğin yanındayız' pankartı



İki takım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Zeytin Dalı Harekatı için hazırlattığı, "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartını taşıdı. Maçın başlama düdüğünden önce skorbordda, "Afrin'deki Mehmetçiklerimize selam olsun" mesajı yazıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada ceza alanı sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Antalyaspor öne geçti. Deniz Kadah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Danilo göğsüyle topu Emre Güral'a aktardı. Emre'nin ceza alanına girerken yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

35. dakikada ceza alanı hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Ferhat topu kornere uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk devresini Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarı



53. dakikada sol kanattan Olcan Adın'ın ortasında ceza alanında Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.

58. dakikada sağ kanattan Olcan Adın'ın yaptığı ortada arka tarafta müsait durumdaki Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

82. dakikada Ömer Bayram'ın kısa düşen geri pasında topa hareketlenen Danilo'dan önce meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Lukac meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Mustafa Yumlu'nun kafayla aktardığı topla ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sönmez

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Larsson (Dk. 46 Seleznov), Bilal Kısa (Dk. 76 Muğdat Çelik), Paulo Henrique (Dk. 81 Serginho)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Musa Nizam, Emre Güral (Dk. 84 Chico), Zeki Yıldırım (Dk. 71 Harun Alpsoy), Charles, Sakıb Aytaç, Danilo, Deniz Kadah

Goller: Dk. 21 Emre Güral (Antalyaspor), Dk. 90+1 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Charles, Dk. 33 Zeki Yıldırım, Dk. 35 Danilo, Dk. 72 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 41 Bilal Kısa, Dk. 88 Soner Aydoğdu, Dk. 90+4 Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor)

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