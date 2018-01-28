Yeni Malatyaspor 1 - 0 Sivasspor (Maç özeti)
28 Ocak 2018 | 15:31
Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren gol 77. dakikada Adem Büyük'ün penaltısından geldi. Flaş transfer Robinho 74'te oyuna girdi.
Süper Lig'de orta sıralarda mücadele eden iki takımın karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşılaştı. Golsüz geçilen ilk yarının ardından Yeni Malatyaspor, 77. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 26 yaparken, Sivasspor ise 27 puanda kaldı.
Bu arada Sivassspor'un flaş transferi Robinho, 74. dakikada Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil oldu.
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