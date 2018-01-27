Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor (Maç özeti)

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor karşılaştı. Galatasaray-Osmanlıspor maçına iki takım da kontrollü başladı.



Galatasaray'da 9. dakikada Tolga Ciğerci ve 22'de Feghouli mutlak gol pozisyonlarını topa dokunamayarak harcadı. 28. dakikada Numan'ın attığı gol Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. 37'de Galatasaray golü buldu. Yasin'in ortasında Eren'in kafasıyla indirdiği topta Feghouli ağları havalandırarak Galatasaray'ı devreye 1-0 önde götürdü.



İkinci yarıda sahada daha atak bir Osmanlıspor vardı. 50'de Serdar'ın şutu auta giderken, 1 dakika sonra ise Lumanza bomboş pozisyonda golü kaçırdı.



88'de sahneye çıkan Bafetimbi Gomis son sözü söyledi ve Galatasaray zorlu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray bu sonuçla puanını 41 yaparak maç fazlasıyla lider olurken, Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı.

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