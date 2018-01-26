Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 19. hafta müsabakasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u konuk etti.



İkinci yarıda 10 kişi kalan Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, mücadeleyi 2-1 kazandı.



Ara transfer döneminde Gençlerbirliği takımına transfer olan Stephane, 1 gol ve 1 asistle oynadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



26. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Orkan Çınar, Gençlerbirliği kalesini cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

28. dakikada Gençlerbirliği atağında, Sessegnon'un, Atiker Konyaspor ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta, Skuletic arka direkte topa dokunamadı.

39. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Ahmet Oğuz'un ceza sahası içinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skubic, meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.



Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarı



Ev sahibi ekip ikinci yarının ilk dakikasında golü buldu. 46. dakikada soldan yapılan ortada Skuletic göğsü ile topu uygun durumdaki Sessegnon ile buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top Filipovic'e çarparak ağlara gitti: 1-1.

66. dakikada Gençlerbirliği 2-1 öne geçti. Sessegnon'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Alper Uludağ kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 2-1.

83. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortada Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Samet Çiçek

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Palitsevich, Scekic, Diallo (Dk. 46 Khalili), Alper Uludağ, Aydın Karabulut (Dk. 46 Deniz Yılmaz), Jailton (Dk. 65 Claro), Sessegnon, Skuletic

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke (Dk. 79 Hadziahmetovic), Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Mehdi, Orkan Çınar (Dk. 71 Fofana), Milosevic, Vedat Bora (Dk. 55 Jonsson), Yatabare

Goller: Dk. 39 Penaltıdan Skubic (Atiker Konyaspor), Dk. 46 Sessegnon, Dk. 66 Alper Uludağ, (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 51 Petar Skuletic (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Ferhat Öztorun, Dk. 65 Skubic, Dk. 90 Jonsson (Konyaspor), Dk. 57 Jailton, Dk. 61 Scekic, Dk. 87 Alper Uludağ (Gençlerbirliği)

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