Kayserispor 1 - 3 Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu.



Zorlu deplasmana Gomis, Maicon ve Fernando gibi kilit oyuncularından yoksun çıkan Galatasaray, buna karşın istediğini almayı bildi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 12. ve 18. dakikalarda Eren Derdiyok ve 90+2'de Garry Rodrigues kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı, 52. dakikada Umut Bulut'un ayağından geldi.



Bu galibiyetle Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada hata yapmadı ve zirve takibini sürdürdü. Galatasaray ayrıca deplasmanda 4 maç aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.



Galatasaray, puanını 38'e yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Kayserispor ise 30 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü.



Süper Lig'de 24 Aralık'ta Göztepe ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu.



Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Latovlevici ilk 11'de oynadı.



Mustafa Cengiz takımı yalnız bırakmadı



Galatasaray Kulübünün iki gün önce yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibi, Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmadı.



Cengiz, Galatasaray başkanı olarak ilk maçını Kayserispor deplasmanında locada izledi. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Cengiz'e yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.



Selçuk İnan ilk 11'de



Galatasaray'ın eski teknik Direktörü Igor Tudor döneminde kadroya girmekte zorlanan Selçuk İnan, Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.



Terim, orta sahanın ortasında Ndiaye ile birlikte deneyimli futbolcuya formayı verdi.



Kayserispor'da tek değişiklik



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligin 17. haftasında 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.



Sumudica, Oleksandr Kucher'in yerine bu mücadelede Fernando Boldrin'e forma verdi.



Sarı-kırmızılı ekip Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Boldrin, Badji, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Kayserispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Romanya 1. Lig takımlarından FCSB'den transfer edilen Brezilyalı futbolcu William Douglas Amorim de 18 kişilik kadroda yer aldı.



Tribünler doldu



Kayserispor taraftarı, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarı da takımlarını destekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin'in pasında sağ kanatta Rodrigues topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı Eren Derdiyok yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada sol kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınına giren Feghouli'nin pasında, altıpas ön çizgisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

29. dakikada Kayserispor yarı alanının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan'ın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasından yükselen Feghouli'nin kafa şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin az farkla yanından auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor'dan Sapunaru savunamadan çıkarken topu Eren Derdiyok'a kaptırdı. Bu futbolcunun pasında, ceza alınan giren Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı



52. dakikada Kayserispor atağında Amorim'in pasında sol kanatta topla buluşan Güray Vural'ın ceza alanına yaptığı ortada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

57. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Lopes'in ara pasında ceza alınan giren Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Sapunaru'nun kafa şutunda kale direğinin sağ köşesine yönelen meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.

60. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alınana gönderdiği topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bekleyen Şamil Çinaz'a çıkardı. Şamil'in sert şutunda kaleci Muslera soluna giden topu güçlükle çeldi. Boşta kalan topu kapan Mendes'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Amorim'in şutunda top Muslera'da kaldı.

81. dakikada Donk'un uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Sinan Gümüş ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan Gümüş'ün yerden gönderdiği şut kaleci Lung'un ayağına çarparak kornere çıktı.

90+1. dakikada kendi yarı alanından kaptığı topu taşıyan Ndiaye'nin pasında ceza alanına sağ çaprazdan giren Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3



Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk.46 Amorim), Sapunaru (Dk. 77 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Badji, Boldrin (Dk.46 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Latovlevici, Selçuk İnan (Dk.66 Donk), Ndiaye, Feghouli (Dk.60 Tolga Ciğerci), Yasin Öztekin (Dk.70 Sinan Gümüş), Rodrigues, Eren Derdiyok

Goller: Dk.13 ve Dk.19 Eren Derdiyok, Dk. 90+1 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 52 Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Boldrin, Dk.29 Umut Bulut (Kayserispor)