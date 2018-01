Daum: 'Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nden teklif aldım'

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapmış olan Cristoph Daum, TRTSPOR Spikeri Veli Yiğit'e özel açıklamalarda bulundu.



• Türkiye’den teklifler her zaman oluyor. Önceden yardımcım olan Murat Kuş bir ajans kurdu ve teklifler de onun aracılığıyla geliyor. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Göztepe’den teklifler aldım ancak anlaşmaya varamadık



• Türkiye ikinci vatanım. Orada kendimi hep evimde gibi hissettim. Türkiye’ye; Türkiye ligine karşı özel bir ilgim var ve orada elbette çalışmak isterim; mümkünse de büyük kulüplerden birinde.



Avcı mükemmel işler yapıyor



• Türkiye’de eskiden şampiyon olmak için 82-83 puana ihtiyacınız oluyordu ama artık Türkiye Ligi daha dengeli ve buna ihtiyaç duyulmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanına Başakşehir gibi çok güçlü bir takim dahil oldu. Abdullah Avcı mükemmel işler yapıyor. Rıza Çalımbay Trabzon'la tekrar iyi isler yapmaya başladı ve yukarılara doğru tırmandılar. Bursaspor her zaman enteresan bir takım, Kayseri ve Konya gibi takımların da performansını görünce Türkiye Ligi’ndeki kalite artışı ortaya çıkıyor.



Beşiktaş'ın İstanbul'da şansı var



• Beşiktaş artık büyük maçlara nasıl hazırlanılması ve motive olunması gerektiğini tamamen öğrendi. Bayern karşısında tur için her şey Münih'ten iyi bir sonuç almalarına bağlı olacak. Vodafone Park’ta taraftarın muhteşem atmosferiyle her şey mümkün olabilir. Kağıt üzerinde Bayern Münih için avantajlar var ama ben Beşiktaş’ın ne kadar yürekten ve tutkuyla oynadığını da iyi biliyorum. ‚‘Karakartalın‘‘ ne demek olduğunu iyi biliyorum çünkü bunu bizzat yaşadım. Beşiktaş’ın İstanbul’da şansı var.



Arda mükemmel bir futbolcu



• Abdullah Avcı’ya ayrı bir parantez açmak istiyorum.O, başka takımlarda yol kat edemeyen futbolculara tekrar kendilerini bulmalarını sağladı. Emre Belözoğlu çok iyi bir liderlik görevi üstleniyor, milli takıma da tekrar çağrılmıştı bu performansıyla birlikte. Emre fark yaratabilecek yetenekte bir futbolcu.. aynı zamanda kişilik olarak da çok ama çok önemli bir oyuncu. Arda Turan bireysel yetenekleri üst düzey olan ve yurtdışı tecrübesine sahip mükemmel bir futbolcu. Türkiye'ye tekrar uyum sağlayıp, liderlik görevini üstlenirse ve çok iyi bir futbolcu olsa da ^^Arda Turan^^ markasının arkasına sığınmadan takımıyla bütünleşirse başarılı olur. Zaten çok iyi bir futbolcu Arda Turan. Antrenmanlarda iyi çalıştığı takdirde çok başarılı olacaktır.



Ali Koç ile iyi bir dostluğumuz var



• Yaklaşık 10 yıl Türkiye’de yaşadım. Güzel anılarım genellikle futbol dışı konularda; mesela Kapadokya-Göreme gezisini asla unutamam. Hiç tanımadığım insanlar, beni gözleme ve yoğurt yemek, çay içmek için davet ediyor. Hiç biri yabancı dil de bilmiyor ve Türkçe ama o kalpten duygular beni inanılmaz etkiledi. Bu durum Türkiye‘de gittiğim birçok yer için geçerli. Unutulmazlarımdan biri de statlardaki atmosfer. Biz Avrupa'da futbol coşkusu olduğunu düşünürüz ama Türkiye’de bu zirve yapmış durumda. Beşiktaş taraftarı boşuna desibel rekoru kırarak en coşkulu taraftar seçilmedi. Bunu fazlasıyla hakettiler. Türkiye’de çok güzel dostluklar edindim. Mesela ünlülerden sayacak olursak Ali Koç; kendisi aynı zamanda Türkiye’nin Almanya ilişkilerinde önemli bir etkiye sahip.



İlk sırada Hagi var



• Türkiye'ye Dünya çapında bir çok isim geldi. İlk sırada benim için mükemmel bir oyuncu olan Hagi var. Galatasaray onunla Uefa Kupasını da almıştı. Daha sonra Alex de Souza'yı da söylemem gerek o da ayrıcalıklı bir oyuncuydu. Tabi başka kulüplerde de iyi oyuncular vardı ama hepsinin arasında bu ikisi, Hagi ve Alex biraz önde. Sergen kendi zamanında Avrupa'nın en iyi futbolcusuydu belki ama yeteneklerini doğru kullanmadı. Ben onu o zamanlar Roberto Baggio ile kıyaslardım ve ondan daha iyi olabileceğini söylerdim ve bir çok maçta da bunu ispatladı.

