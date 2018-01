Rıza Çalımbay: 'Mehmet Özdilek'in yardımcısı, benim yardımcıma küfretti'

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Aslında bakıldığı zaman bir kişi eksik oynadığımız Trabzonspor'a karşı 2-2 bence sevindirici. Sahada gelecek adına ümit veren bir Konyaspor var." dedi.



Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını performanslarından dolayı tebrik etti.



Maç öncesinde her şeyi düşünebildiklerini ancak 10 kişi kalmayı en son düşündüklerini anlatan Özdilek, şunları kaydetti:



"Bu tür müsabakalarda 10 kişi kalmak işi zorlaştırabiliyor. Hakem Mete Kalkavan hocanın niyetinden şüphem yok. Herkesin yorumuna açık. Ama Ali Turan'ın pozisyonu için verilen karar sanki biraz ağır gibi oldu. Biz karara da saygı duyduk. 75 dakika 10 kişi oynadık. Trabzonspor ile arka arkaya 3. maçımız. Maç boyunca bir iki pozisyon verdik. İyi mücadele ettik. Çıkışlarda yakaladığımız pozisyonlar var. Akabinde 1-0 öne geçtik. Penaltı penaltı mı? Evet penaltı. Biraz geç verildi ama penaltı. İkinci gol ofsayttı. Dolayısıyla maç 1-2 bitseydi üzülecektik. Tekrar oyuna müdahil olduk ve 2-2'yi yakaladık."



İkinci yarının ilk maçında puan almanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, "Aslında bakıldığı zaman bir kişi eksik oynadığımız Trabzonspor'a karşı 2-2 bence sevindirici. Sahada gelecek adına ümit veren bir Konyaspor var. Konyaspor, duruşu ve mücadelesinin yanı sıra taraftarıyla bütünleştiği zaman ne kadar güçlü bir takım olduğunu bugün bir kere daha gösterdi." ifadelerini kullandı.



Özdilek, "Yeni transferler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Orkan Çınar'ın takımda olmasının çeşitliliğimizi artıracağını söylemiştim. Bir de duran toplarda etkinliğini biliyorum. Bugün mesafe uzak olmasına rağmen 'acaba olur mu' diye düşündüm. Müthiş bir vuruş yaptı. Hem iyi bir başlangıç yaptı hem de seyirciyle bütünleşmesi adına iyi oldu. Ama genel hatlarıyla takım olarak bugün çok güzel oynadık." diye yanıtladı.



Çalımbay: "Kazanmak için ne gerekirse yaptık"



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da çok güzel bir lig maçı oynadıklarını söyledi.



Her iki takımın da buradan alacakları puana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:



"Biz, Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra çok güzel bir avantaj yakaladık. Ayrıca çok fazla pozisyona da girdik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sonra mağlup duruma düştük. Ama 2-1 öne geçmeyi başardık. Takım olarak kazanmak için ne gerekirse yaptık. Maçı galip bir şekilde bitirelim diye her türlü riske de girdik. Ama maalesef bazen olmuyor. Bizim 16 tane çok kritik maçımız var. Kesinlikle bunları çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."



Çalımbay maç esnasında kulübede yaşanan gerginlik için "Mehmet Özdilek hoca benim arkadaşım. Yıllarca beraber ter döktük. Ancak oradaki birisinin yaptığı hareket iyi bir hareket değildi. Bunu o kadar büyütmeye, futbolcuların ve kulübedekilerin karışmasına gerek yoktu. Bir de Mehmet Özdilek hocanın yardımcısının yaptığı çirkinlik, soyunma odasına giderken yardımcıma küfür etmesi ve üzerine yürümesi yakışmadı. Bize yakışan maç bitiminde birbirimize başarılar dileyip gitmektir." diye konuştu.

