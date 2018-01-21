Bursaspor 0 - 3 Medipol Başakşehir

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor deplasmanına çıktı.



Etkili bir performans gösteren konuk ekip, Bursaspor'a fırsat vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.



Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Attamah, 58. dakikada Mossoro ve 86. dakikada Arda Turan kaydetti.



İstanbul ekibinin Barcelona'dan transferi Arda Turan, Süper Lig'de 2438 gün sonra maça çıkarken, takımının üçüncü golünü kaydederek Süper Lig'e golle dönmüş oldu.



Başakşehir, aldığı galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bursaspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



17'nci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Maça etkili başlayan konuk ekipte Emre Belözoğlu sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direğe doğru gönderirken, gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

21'inci dakikada oyun gerginleşti. Junior Caiçara, Batalla'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken Bursasporlu Jires Kembo ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Ardından oyuncular ayrılırken, Medipol Başakşehirli iki oyuncu Junior Caiçara ve Mossoro kısa süre birbiriyle tartıştı. Gerginliğin sona ermesinin ardından oyuna devam edildi.

27'nci dakikada Pablo Batalla'nın serbest vuruştan ceza sahasına doğru gönderdiği topu Mikel Agu kafa vuruşuyla indirdi ancak meşin yuvarlağa kaleci Volkan Babacan sahip oldu.

40'ıncı dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Adebayor kontrolünün ardından pasını Napoleoni'ye aktardı. Napoleoni ise ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden vuruşunu yaparken yerden giden top kaleci Harun Tekin'de kaldı.



İkinci yarı



50'nci dakikada Dzon Delarge topla birlikte ceza sahası içerisinde çizgiden ilerlerken Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf, altıpas çizgisinin biraz gerisinde bekletmeden vuruşunu yaparken top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağ kanada doğru gönderdiği topla buluşan Edin Visca, bekletmeden pasını altıpas çizgisine doğru aktarırken burada bulunan Mossoro gelen topa hareketlendi ve kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 0-2.

60'ıncı dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Emmanuel Adebayor dönerek yerden sert vurdu, ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

81'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Dzon Delarge'ın pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aziz Behich topu içeriye doğru yerden çevirdi. Ancak arka direkte bulunan Bogdan Stancu ve Yusuf Erdoğan topa yetişemeyince yeşil-beyazlı ekip bu pozisyondan sonuç alamadı.

86'ncı dakikada Stefano Napoleoni'nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-3



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (x), Titi (xx), William Ekong (xx), Aziz Behich (xx), Mikel Agu (xx), Emmanuel Badu (x), Dzon Delarge (xx), Pablo Batalla (xx) (Dk. 42 Yusuf Erdoğan x), Jires Kembo (x) (Dk. 62 Georghe Grozav x), Moussa Sow (x) (Dk. 62 Bogdan Stancu x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xxx), Junior Caiçara (xx), Joseph Attamah (xxx), Alexandru Epureanu (xx), Gael Clichy (xx), Mahmut Tekdemir (xx), Emre Belözoğlu (xxx) (Dk. 65 İrfan Can Kahveci x), Edin Visca (xx), Marcio Mossoro (xxx) (Dk. 65 Arda Turan x), Stefano Napoleoni (xx), Emmanuel Adebayor (xx) (Dk. 84 Mevlüt Erdinç x)

SARI KARTLAR: Emmanuel Badu, Jires Kembo (Bursaspor) - Joseph Attamah, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

GOLLER: Dk. 17 Joseph Attamah, Dk. 58 Marcio Mossoro, Dk. 86 Arda Turan (Medipol Başakşehir)