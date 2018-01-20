Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Eto'o'yu alacak

İşte NTV Spor'da yayınlanan % 100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...



"Kongreler olur, goller atılır ama Allah yardımcısı olsun askerlerimizin. Önce vatan, gerisi teferruat. Galatasaray kongresinde büyük bir mucize oluyor bana göre. Galatasaray başkanlık seçimi çok enteresan oldu gerçekten. Terbiyesizlik olarak algılanmasın ama yolda Dursun Özbek'in rakibi kim diye 10 kişiye sorsan 2 tanesi belki bilirdi Mustafa Cengiz'i. Bundan sonra ezberleyeceğiz tabii adını."



"Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum."



"İkinci yarının ilk 8 haftasının sonunda, Galatasaray'ın zirvede olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu sırada rakiplerine 7-8 puan fark atmazsa, sonrasında zorlu süreç başlayacaktır onlar için de. Fenerbahçe'nin 11'inde oynayan en az 3-4 oyuncu Anadolu takımında oynasa, neden verdiler demezdik. Fernandao, İsmail, Aatif ve hatta Mehmet Topal. Skrtel'i de oynatmıyordu. Devre arasında denizin bittiğini gördük. Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a söylediği söz şu: 'Bana oyuncu alma, yeter ki oyuncuların taksitlerini geciktirme. Aykut Kocaman'ın son bölümde oynattığı takım onun takımı değil. O takım 5-0'dan maç çevirse bile Aykut Hoca haftaya o takımı başlatmaz. Çünkü Aykut Kocaman'ın futbol doğruları başka. Sezon başında Dirar'la ilgili şüphelerim vardı ama 5. haftadan sonra faydalı bir oyuncu olduğunu farketim. Gerçekten bu günde etkili oynadı.



Kadıköy'de 30 binin üstünde taraftar olduğu zaman Fenerbahçe kolay kolay kaybetmez demiştim öyle de oldu. Son dakikalarda taraftar takımı itti. Eğer statda 7 bin kişi falan olsaydı 6 dakika değil 4 dakika uzatılırdı. Fenerbahçe daha çok topa sahip olduğu için Jahovic'i bugün çok göremedik. Ancak çok etkili bir santrafor kesinlikle. Fenerbahçe'nin yaptığı sponsorluk anlaşmasını gördüğümde şaka falan yapılıyor sandım. Çok sürpriz oldu bana. Herkes şaşırdı ama ben daha çok şaşırdım. Çünkü o süreci yakından takip ediyordum."

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