Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Ozan-İrfan Can takası teklifi

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’la büyük problemler yaşayan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan için Süper Lig’den flaş bir teklif geldi. Milli futbolcuya talip olan Anderlecht ve Real Betis’in ardından Başakşehir’in de Ozan için girişimlere başladığı, hatta Başkan Gösel Gümüşdağ’ın Aziz Yıldırım’a ilk teklifini ilettiği belirtildi.



OZAN TUFAN'A KARŞILIK İRFAN CAN

Arda Turan gibi önemli bir yıldız transferine imza atan Başakşehir’in Ozan Tufan için Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’yi önerdiği, ilk etapta iki kulübün de bu takas teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Ozan Tufan’dan zaten yararlanmayacak olan Aykut Kocaman’ın yetenekli sol ayak İrfan Can Kahveci’ye ‘olur’ dediği bildirilirken, Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı’nın Ozan Tufan’ı beğendiği ve Emre Belözoğlu – Arda Turan ikilisinin yanında kariyerinde yeniden bir çıkış yakalayacağına inandığı ifade edildi. (STAR)

