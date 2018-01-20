Kardemir Karabükspor 0 - 2 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu.



Karabükspor son 10 haftada 1 puan alabildi. Gençlerbirliği yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında Traore'nin uzaktan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf son anda topu kornere çeldi.

18. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Ibanez ceza sahasına ortaladı, Ergin Keleş'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

25. dakikada Gençlerbirliği'nin gelişen atağında Dialo, pasını ceza sahası içindeki Aydın Karabulut'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

29. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Bliznichenko'nun pasında ceza yayı girişinde topla buluşan Ergin Keleş'in şutunda meşin yuvarlak yandan gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



İkinci yarı



59. dakikada Kardemir Karabüksporlu futbolcu Ibanez'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Ergin Keleş'in kaleye gönderdiği topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gençlerbirliği'nde Zeki Yavru ceza yayına doğru uzun oynadı, savunmadan seken top Skuletic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

69. dakikada misafir takımın gelişen atağında Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutundan top kaleci Rybka'da kaldı.

71. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında Bliznichenko sol çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+3. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nin gelişen atağında Uğur Çiftçi ceza sahası sol çaprazından pasını Milinkovic'e göndermek istedi, savunmadan seken meşin yuvarlak yine Uğur Çiftçi'nin önünde kaldı. Bu oyucunun ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Osman Çelik, Ferhat Görgülü, Ibanez, Bliznichenko, Murat Akın (Dk. 88 Yusuf Akbulut), Serdar Deliktaş (Dk. 77 İshak Doğan), Traore, Leandrinho (Dk. 67 Alexe), Ergin Keleş

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo, Scekic (Dk. 75 Issah), Khalili (Dk. 59 Milinkovic), Aydın Karabulut (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Skuletic

Goller: Dk. 60 Skuletic, Dk. 90+3 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 63 Scekic, Dk. 83 Dialo, Dk. 90+2 Zeki Yavru (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 Osman Çelik, Dk. 90+5 Ibanez (Kardemir Karabükspor)

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