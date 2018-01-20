Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Online canlı izle)

Fenerbahçe, Göztepe maçı ile Süper Lig ikinci yarısının açılışını yapıyor. İlk yarıda İzmir'de karşılaşan iki ekip, maçtan 2-2 ayrılmıştı. Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru yakaladığı başarılı performansını sürdürmek ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Göztepe ise bu sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir ilk yarı performansı çizdi. Bunu ikinci yarıda da devam ettirerek Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta müsabakasında karşılaşıyor. 20 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak ve Bein Sports 1’den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.



48. FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ SON DURUMLAR



Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 48. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 71-31 üstünlüğü bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti. Fenerbahçe ile Göztepe, Süper ligde İstanbul'da 23. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 13-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 45, Göztepe ise 14 gol attı.



Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.



Fenerbahçe, İstanbul'daki 22 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.



Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 47 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.



İki takım arasında sezonun ilk maçı berabere bitmişti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.



FENERBAHÇE SON HAFTADIR YENİLMİYOR!



Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Fenerbahçe daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.



İlk yarının başarılı takımlarından Göztepe ise 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir temsilcisi, son lig maçında Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti.



İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 berabere bitmişti.



FENERBAHÇE'DE ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK



Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen Mehmet Ekici'nin ise riske edilmeyecek.



ELJİF ELMAS İLK KEZ LİG MAÇINDA SAHADA



Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas da ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI ONLİNE CANLI ŞİFRESİZ İZLEME YOLLARI



Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşacaklar. Maçı stattan izleme imkanı olmayan her iki takımın taraftarları ve futbolseverler, karşılaşmayı izlemenin yollarını araştırıyorlar. BeIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Göztepe maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler, Digiturk Play üzerinden haftalık maç satın alarak seyredebilirler. Bunun için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli ve size uygun paketi seçmeniz yeterli olacaktır.



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FENERBAHÇE -GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATLARI



Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 18. haftasında, Fenerbahçemiz ile Göztepe arasında 20 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı sürüyor.



Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54,00 TL

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :54,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :194,50 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :248,00 TL

MARATON ALT E BLOK :297,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL

1907 TRİBÜNÜ :430,00 TL