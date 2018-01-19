Kaısmpaşa 3 - 2 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'de 2'nci yarının açılış karşılaşmasında Kasımpaşa 2 kez geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada Sackey'in ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, ceza alanına girdiği anda önde bulunan kaleci Ramazan Köse'nin üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Popov'un sağdan ortasında altıpasta boş pozisyonda topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kafayla filelere gönderdi ve 1-1 beraberliği sağladı.

41. dakikada Popov'un Aytemiz Alanyaspor yarı alanında orta sahaya yakın bir yerden ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Pavelka önünde buldu. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, yan direği sıyıran meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında topa Emre Akbaba ayak koydu. Ceza alanında Ben Youssef'in topa müdahalesinde, hakem Yaşar Kemal Uğurlu meşin yuvarlağın Kasımpaşalı oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+2. dakikada Emre Akbaba, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-2.



Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.



İkinci yarı



70. dakikada Pavelka'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Eduok, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra topu ceza alanı dışına çıkardı.

71. dakikada rakiplerinden başarıyla sıyrılan Pavelka, topu savunmanın arkasında boş durumda bulunan Eduok'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

88. dakikada Welinton'un kendi ceza alanı içindeki hatasında topu önünde bulan Trezeguet, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

89. dakikada Neumayr'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mbaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.



Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 84 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Efecan Karaca, Mbilla (Dk. 22 Lungu-Dk. 73 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Nsakala, Junior Fernandes

Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 45+2 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 ve 71 Eduok, Dk. 87 Mbaye (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Omeruo, Dk. 45+1 Ben Youssef, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa), Dk. 75 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

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