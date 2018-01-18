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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

18 Ocak 2018 | 13:54

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Ocak Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır


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