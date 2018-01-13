Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay devre arası transferde ısrarla kanat oyuncusu isterken, Başkan Muharrem Usta’nın sezon başında transferi gerçekleşmeyen Edin Visca transferi için Başakşehir ile yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı.



Buna göre İstanbul ekibinin hocası Abdullah Avcı’nın Edin Visca’ya karşılık Trabzonspor’dan Castillo’yu talep ettiği öğrenildi. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Karadeniz ekibinden Castillo’nun yanı sıra 2 Milyon Euro istediği belirtildi.



Başkan Usta’nın 2 Milyon Euro’yu kabul etmediği ve Visca ile Castillo’yu kafa kafaya transfer etmek istediğini söyledi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi. (Taka Gazetesi)

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