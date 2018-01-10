F.Bahçe ve Beşiktaş'a kötü haber! Giroud...

Cenk Tosun'u astronomik bir ücrete Everton'a satan Beşiktaş forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor. Şu anda transferi en yakın gözüken isim Cyle Larin'ken siyah beyazlıların bir ismi daha kadrosuna katması gündemde. Başkan Fikret Orman'ın Everton ile görüşmek için İngiltere'ye gittiği dönemde Arsenal'le Giroud için pazarlıkta bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili frnasız golcünün menajerinden çok net bir açıklama geldi.



Le Figaro gazetesine özel bir röportaj veren Giroud'nun menajeri Michael Manuello, oyuncusunun gelen teklifleri değerlendirip sonra karar vereceğini söylerken, "Gitmek için gitmenin pek bir faydası yok. Arsenal'de daha fazla forma şansı bulacaktır. Sezonun ikinci yarısı önemli" dedi



Manuello'ya röportajda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgisi soruldu. Cevabı oldukça netti:



"Bu teklifler onun ilgisini çekmiyor. Çin için de aynısı geçerli. Onun kafa yapısında daha fazla para kazanmak için ayrılmak gibi bir durum yok." (Vatan)

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