Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

1 / 31 Beşiktaş, Leicester City’nin Cezayirli forveti Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Wagner Love, Cyle Larin ve Demba Ba yedekte. (Fotomaç)



2 / 31 Fenerbahçe'de gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. (Takvim)



3 / 31 Galatasaray yönetimi, Patrice Evra’nın menajeri Pastorello’yu İstanbul’a davet etti. 36 yaşındaki futbolcunun transferi çok yakın. (Fanatik)



4 / 31 Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay, başkan Muharrem Usta'dan Umar Aminu'nun transfer edilmesini istedi. (Fotomaç)



5 / 31 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ryan Babel için kulübe iletilen 14 milyon Euro’luk teklifi resmiyete dönüşmesi durumunda kabul edecek. (Fanatik)



6 / 31 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kanat oyuncusu alınırsa Dirar'ı Şener'le birlikte sağ bekte kullanıp, İsla'yı takımdan gönderebileceği iddia edildi. (Fotomaç)



7 / 31 Galatasaray, Roma’nın genç yıldızı Cengiz Ünder'i kadroya katmaya kararlı. Hedef Cengiz’i sezon sonuna kadar kiralamak... (Fanatik)



8 / 31 Trabzonspor'da stoper takviyesi istediğini yönetime bildiren Rıza Çalımbay, şu an için Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo isminin üzerinde duruyor. (Fanatik)



9 / 31 Beşiktaş iki bomba birden patlatıyor. Bunlardan biri Fatih Terim'in istediği Kaan Ayhan, diğeri ise Kenan Karaman...



10 / 31 Sezon başında Fenerbahçe’den Josef De Souza’yı kadrosuna katmak isteyen West Bromwich Albion, bir kez daha gaza bastı. De Souza için yeni teklif 13 milyon Pound. (Fotomaç)



11 / 31 Galatasaray, Fatih Terim’in talebi üzerine Vagner Love'a gözünü dikti. Tek sorun, 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi... (Fanatik)



12 / 31 Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi. (Habertürk)



13 / 31 Beşiktaş eski golcüsü Demba Ba ile yeniden anlaştı. Senegalli 1.5 yıllık imza atacak ve toplamda maliyeti 4 milyon Euro olacak. (Star)



14 / 31 Fenerbahçe, Domenico Criscito için Zenit'te görüşecek. Sarı-Lacivertliler’in 31 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. (Fanatik)



15 / 31 Galatasaray'da sol bek transferinde liste başı Aziz Behich oldu. Bursaspor yönetimiyle temasa geçen sarı kırmızılılar işi bir hafta içinde resmiyete dökmek istiyor. (Türkiye)



16 / 31 Göztepe, eski Trabzonsporlu Majeed Waris'in peşinde... Lorient’in yıldızıyla görüşmeler başladı. (Fanatik)



17 / 31 Cenk'in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kollarını sıvadı. Gignac'tan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti. (SABAH)



18 / 31 Hatem Ben Arfa, PSG ile yaşadığı sorunları çözmek istiyor. Fenerbahçe de 10 milyon Euro alacağında indirim yapmaya hazır olan Fransız yıldızdan gelecek olumlu haberi bekliyor. (Fanatik)



19 / 31 Galatasaray'da Fatih Terim, henüz 19 yaşındayken inanarak sarı kırmızılı formayı teslim ettiği Bruma'nın Leipzig'den kiralanması istiyor. (Sözcü)



20 / 31 Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor’un görüştüğü Mickael Pote, sezon sonuna kadar 400, gelecek sezon için ise 850 bin Euro ücret istiyor. (Fanatik)



21 / 31 Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Eskişehirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ün transfer edilmesini istedi. (Fotospor)



22 / 31 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çok beğendiği SuperSport forması giyen Aubrey Modiba ismi scout ekibinin listesine eklendi. (Fotospor)



23 / 31 Volkan Demirel'in eski formunu yakalamasıyla kulübeye hapsolan Carlos Kameni, Osmanlıspor'un gündeminde... (Fotomaç)



24 / 31 Eren Derdiyok'tan verim alamayan Aslan, Gomis'e yardımcı olması için Hebei China Fortune'da forma giyen Lavezzi'ye göz dikti. (Star)



25 / 31 Atletico Madrid'li Nico Gaitan'ı isteyen Fenerbahçe, bu hafta içinde hem futbolcuyla hem de İspanyol kulübüyle masaya oturacak. (Fotomaç)



26 / 31 Fellaini ile Galatasaray görüşme yaptı. Belçikalı, Şampiyonlar Ligi'nin garantilenmesi durumunda geleceğini bildirdi. (Akşam)



27 / 31 Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin de aralarında olduğu toplam 6 takım kiralık teklifi için harekete geçti. (Fanatik)



28 / 31 Galatasaray’da performansıyla dikkat çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu yönetime iletti. (Fanatik)



29 / 31 Sol bek arayan ve sayısız isme kanca atan Fenerbahçe'nin gündemine şimdi de New York Red Bulls'un Jamaikalı Kemar Lawrence geldi. (Fotomaç)



30 / 31 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Donk'un AZ Alkmaar'a imza attığı ve gelecek sezon itibariyle yeni takımının formasını giyeceği belirtildi. (Fotomaç)

