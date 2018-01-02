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Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)
12 saat önce
Süper Lig'de 2 Ocak 2018 gününün transfer haberlerini sizler için derledik... İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için iddialar...
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Beşiktaş, Leicester City’nin Cezayirli forveti Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Wagner Love, Cyle Larin ve Demba Ba yedekte. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'de gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. (Takvim)
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Galatasaray yönetimi, Patrice Evra’nın menajeri Pastorello’yu İstanbul’a davet etti. 36 yaşındaki futbolcunun transferi çok yakın. (Fanatik)
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Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay, başkan Muharrem Usta'dan Umar Aminu'nun transfer edilmesini istedi. (Fotomaç)
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ryan Babel için kulübe iletilen 14 milyon Euro’luk teklifi resmiyete dönüşmesi durumunda kabul edecek. (Fanatik)
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kanat oyuncusu alınırsa Dirar'ı Şener'le birlikte sağ bekte kullanıp, İsla'yı takımdan gönderebileceği iddia edildi. (Fotomaç)
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Galatasaray, Roma’nın genç yıldızı Cengiz Ünder'i kadroya katmaya kararlı. Hedef Cengiz’i sezon sonuna kadar kiralamak... (Fanatik)
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Trabzonspor'da stoper takviyesi istediğini yönetime bildiren Rıza Çalımbay, şu an için Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo isminin üzerinde duruyor. (Fanatik)
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Beşiktaş iki bomba birden patlatıyor. Bunlardan biri Fatih Terim'in istediği Kaan Ayhan, diğeri ise Kenan Karaman...
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Sezon başında Fenerbahçe’den Josef De Souza’yı kadrosuna katmak isteyen West Bromwich Albion, bir kez daha gaza bastı. De Souza için yeni teklif 13 milyon Pound. (Fotomaç)
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Galatasaray, Fatih Terim’in talebi üzerine Vagner Love'a gözünü dikti. Tek sorun, 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi... (Fanatik)
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Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi. (Habertürk)
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Beşiktaş eski golcüsü Demba Ba ile yeniden anlaştı. Senegalli 1.5 yıllık imza atacak ve toplamda maliyeti 4 milyon Euro olacak. (Star)
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Fenerbahçe, Domenico Criscito için Zenit'te görüşecek. Sarı-Lacivertliler’in 31 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. (Fanatik)
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Galatasaray'da sol bek transferinde liste başı Aziz Behich oldu. Bursaspor yönetimiyle temasa geçen sarı kırmızılılar işi bir hafta içinde resmiyete dökmek istiyor. (Türkiye)
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Göztepe, eski Trabzonsporlu Majeed Waris'in peşinde... Lorient’in yıldızıyla görüşmeler başladı. (Fanatik)
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Cenk'in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kollarını sıvadı. Gignac'tan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti. (SABAH)
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Hatem Ben Arfa, PSG ile yaşadığı sorunları çözmek istiyor. Fenerbahçe de 10 milyon Euro alacağında indirim yapmaya hazır olan Fransız yıldızdan gelecek olumlu haberi bekliyor. (Fanatik)
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Galatasaray'da Fatih Terim, henüz 19 yaşındayken inanarak sarı kırmızılı formayı teslim ettiği Bruma'nın Leipzig'den kiralanması istiyor. (Sözcü)
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Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor’un görüştüğü Mickael Pote, sezon sonuna kadar 400, gelecek sezon için ise 850 bin Euro ücret istiyor. (Fanatik)
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Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Eskişehirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ün transfer edilmesini istedi. (Fotospor)
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çok beğendiği SuperSport forması giyen Aubrey Modiba ismi scout ekibinin listesine eklendi. (Fotospor)
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Volkan Demirel'in eski formunu yakalamasıyla kulübeye hapsolan Carlos Kameni, Osmanlıspor'un gündeminde... (Fotomaç)
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Eren Derdiyok'tan verim alamayan Aslan, Gomis'e yardımcı olması için Hebei China Fortune'da forma giyen Lavezzi'ye göz dikti. (Star)
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Atletico Madrid'li Nico Gaitan'ı isteyen Fenerbahçe, bu hafta içinde hem futbolcuyla hem de İspanyol kulübüyle masaya oturacak. (Fotomaç)
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Fellaini ile Galatasaray görüşme yaptı. Belçikalı, Şampiyonlar Ligi'nin garantilenmesi durumunda geleceğini bildirdi. (Akşam)
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Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin de aralarında olduğu toplam 6 takım kiralık teklifi için harekete geçti. (Fanatik)
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Galatasaray’da performansıyla dikkat çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu yönetime iletti. (Fanatik)
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Sol bek arayan ve sayısız isme kanca atan Fenerbahçe'nin gündemine şimdi de New York Red Bulls'un Jamaikalı Kemar Lawrence geldi. (Fotomaç)
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Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Donk'un AZ Alkmaar'a imza attığı ve gelecek sezon itibariyle yeni takımının formasını giyeceği belirtildi. (Fotomaç)
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