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Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))
8 saat önce
Süper Lig'de 1 Ocak 2018 transfer haberlerini sizler için derledik... İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için iddialar...
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İngiliz TalkSport radyosu, Diego Lopez'in peşinde olan West Brom'un bu kez de Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'i istediğini iddia etti. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, Serie A takımlarından Hellas Verona’da forma giyen Mohamed Fares'i gündemine aldı. (Fotospor)
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Galatasaray için temizlik vakti geldi. Gözden çıkarılan isimler; Latovlevici, Carrasso, Donk, Linnes ve De Jong... (Fanatik)
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Trabzonspor taraftarları eski yıldızı Jaja'yı unutamıyor. Bordo-mavili taraftarlar eski yıldızını yeniden takımda görmek istiyor. (Fotomaç)
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Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan 22 yaşındaki Kanadalı forvet Cyle Larin yeniden Kartal'ın radarına girdi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe’de mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için Mesut Özil'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi. (Fotomaç)
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G.Saray'da takımdan gönderilmesi planlanan Emrah Başsan'a ilk teklif Adana Demirspor'dan geldi.
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Radio Marca, Trabzonspor'un Espanyol'da forma giyen 28 yaşındaki Paraguaylı Hernan Perez'i istediğini iddia etti. (Fotospor)
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Fenerbahçe'ye dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak başkan ve hocama sözüm var. Beni anlayın" yanıtını verdi. (Fotomaç)
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Galatasaray yönetimi, Zwolle’de oynayan Mustafa Saymak ve Feyenoord’ta oynayan Bilal’i listeye aldı. (Takvim)
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Trabzonspor, Beşiktaş’ta, fazla forma şansı bulamayan Lens'in peşine düştü. Kartal, Lens’i bırakmak istemezken Orkan Çınar’ı kiralık önerdi. (Fotomaç)
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Kartal’ın eski golcüsü Aboubakar; forvet listesinin ilk sırasında Balotelli, Gignac ve Demba Ba bulunan Beşiktaş'a Toko Ekambi’yi önerdi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı sol bek sıkıntısını Jamaikalı Kemar Lawrence ile çözmek istiyor. (Fotomaç)
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Fatih Terim'in sezon başında Leipzig'e satılan Bruma için girişimde bulunulmasını istedi. (Fotomaç)
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Bursaspor ve Konyaspor'un, Trabzonspor'un golcüsü Dame N'Doye'u istediği ancak sezon sonunda serbest kalma ihtimali yüzünden cazip teklif yapmadıkları öğrenildi. (Sabah)
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Zlatan Ibrahimovic, takımın genel havasını olumsuz etkiler gerekçesi ile Beşiktaş teknik ekibi tarafından soğuk karşılandı. (Fanatik)
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Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bu transferde Fatih Terim kozunu kullanmak istiyor. (Hürriyet)
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Rosenborg’un 29 yaşındaki yıldızı Nicklas Bendtner’le önceki gün İstanbul’da bir görüşme yapan Atiker Konyaspor beklediği yanıtı alamadı. (Fanatik)
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Beşiktaş, Leicester City'nin Cezayirli forvet Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. (NTVSpor)
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Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray, Asamoah'tan aldığı olumsuz cevap neticesinde rotasını Lionel Carole çevirdi.. (Fotomaç)
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Karabükspor, eski oyuncusu Bilal Kısa’yı istiyor. Bursa’dan ayrılan Bilal’in de yeniden Karabük’te forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. (Fanatik)
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Bursaspor'un Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rafa Silva için teklif yaptığı ortaya çıktı. (Fotospor)
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Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen Pedro Rebocho, Galatasaray'ı gündemine girdi. (Fotospor)
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