Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

1 / 25 İngiliz TalkSport radyosu, Diego Lopez'in peşinde olan West Brom'un bu kez de Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'i istediğini iddia etti. (Fotomaç)



2 / 25 Fenerbahçe, Serie A takımlarından Hellas Verona’da forma giyen Mohamed Fares'i gündemine aldı. (Fotospor)



3 / 25 Galatasaray için temizlik vakti geldi. Gözden çıkarılan isimler; Latovlevici, Carrasso, Donk, Linnes ve De Jong... (Fanatik)



4 / 25 Trabzonspor taraftarları eski yıldızı Jaja'yı unutamıyor. Bordo-mavili taraftarlar eski yıldızını yeniden takımda görmek istiyor. (Fotomaç)



5 / 25 Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan 22 yaşındaki Kanadalı forvet Cyle Larin yeniden Kartal'ın radarına girdi. (Fotomaç)



6 / 25 Fenerbahçe’de mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için Mesut Özil'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi. (Fotomaç)



7 / 25 G.Saray'da takımdan gönderilmesi planlanan Emrah Başsan'a ilk teklif Adana Demirspor'dan geldi.



8 / 25 Radio Marca, Trabzonspor'un Espanyol'da forma giyen 28 yaşındaki Paraguaylı Hernan Perez'i istediğini iddia etti. (Fotospor)



9 / 25 Beşiktaş’ın, eski golcüsü Demba Ba ile el sıkıştığı iddia edildi. (Fanatik)



10 / 25 Fenerbahçe'ye dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak başkan ve hocama sözüm var. Beni anlayın" yanıtını verdi. (Fotomaç)



11 / 25 Galatasaray yönetimi, Zwolle’de oynayan Mustafa Saymak ve Feyenoord’ta oynayan Bilal’i listeye aldı. (Takvim)



12 / 25 Trabzonspor, Beşiktaş’ta, fazla forma şansı bulamayan Lens'in peşine düştü. Kartal, Lens’i bırakmak istemezken Orkan Çınar’ı kiralık önerdi. (Fotomaç)



13 / 25 Kartal’ın eski golcüsü Aboubakar; forvet listesinin ilk sırasında Balotelli, Gignac ve Demba Ba bulunan Beşiktaş'a Toko Ekambi’yi önerdi. (Fotomaç)



14 / 25 Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı sol bek sıkıntısını Jamaikalı Kemar Lawrence ile çözmek istiyor. (Fotomaç)



15 / 25 Fatih Terim'in sezon başında Leipzig'e satılan Bruma için girişimde bulunulmasını istedi. (Fotomaç)



16 / 25 Bursaspor ve Konyaspor'un, Trabzonspor'un golcüsü Dame N'Doye'u istediği ancak sezon sonunda serbest kalma ihtimali yüzünden cazip teklif yapmadıkları öğrenildi. (Sabah)



17 / 25 Zlatan Ibrahimovic, takımın genel havasını olumsuz etkiler gerekçesi ile Beşiktaş teknik ekibi tarafından soğuk karşılandı. (Fanatik)



18 / 25 Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bu transferde Fatih Terim kozunu kullanmak istiyor. (Hürriyet)



19 / 25 Rosenborg’un 29 yaşındaki yıldızı Nicklas Bendtner’le önceki gün İstanbul’da bir görüşme yapan Atiker Konyaspor beklediği yanıtı alamadı. (Fanatik)



20 / 25 Beşiktaş, Leicester City'nin Cezayirli forvet Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. (NTVSpor)



21 / 25 Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray, Asamoah'tan aldığı olumsuz cevap neticesinde rotasını Lionel Carole çevirdi.. (Fotomaç)



22 / 25 Karabükspor, eski oyuncusu Bilal Kısa’yı istiyor. Bursa’dan ayrılan Bilal’in de yeniden Karabük’te forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. (Fanatik)



23 / 25 Bursaspor'un Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rafa Silva için teklif yaptığı ortaya çıktı. (Fotospor)



24 / 25 Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen Pedro Rebocho, Galatasaray'ı gündemine girdi. (Fotospor)

