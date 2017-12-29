SPOR

Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programları açıklandı

29 Aralık 2017 | 18:04

Süper Lig'de ikinci yarının 18. ve 19. haftalarının maç programları açıklandı.

Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programları açıklandı

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18'inci ve 19'uncu hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Programlar şöyle;

18'İNCİ HAFTA

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi

14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği

16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

19.30 Fenerbahçe- Göztepe

21 Ocak Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor- Teleset Mobilya Akhisarspor

14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor

16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir

19.30 Antalyaspor - Beşiktaş

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - Galatasaray

19'UNCU HAFTA

26 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş - kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi

14.00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor

16.30 Göztepe - Kayserispor

19.30 Galatasaray - Osmanlıspor

28 Ocak Pazar

14.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor

19.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor

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