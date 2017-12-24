Galatasaray 3 - 1 Göztepe

Galatasaray'da Fatih Terim etkisi, ilk maçtan kendisini gösterdi. Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk etti.



Hafta içi 4. kez Fatih Terim dönemine başlayan Galatasaray, Göztepe karşısında erken gelen golle yenik duruma düşmesine karşın oyundan kopmadı. Rakibi karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan Fatih Terim'in öğrencileri, geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada Maicon kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı, 9. dakikada penaltıdan Jahovic'in ayağından geldi.



Galatasaray böylece, bu sezon Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.



Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, puanını 35'e yükseltti ve Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı. Göztepe ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da yeniden görev getirilen teknik direktör Fatih Terim, ilk maçına çıktı.



Teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı futbol takımının başına geçen ve bu göreve 4. kez gelen Fatih Terim, Göztepe önünde siftah yaptı.



Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013 tarihindeki Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer aldı.



Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetti.

Taraftarlardan Terim'e sevgi gösterisi



Galatasaray taraftarları, teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.



Karşılaşma öncesi, "İmparator Fatih Terim." tezahüratlarında bulunan sarı-kırmızılı futbolseverler, tecrübeli teknik adamın sahaya çıkışında da alkışlar eşliğinde sevgi gösterilerini sürdürdü.



Tezahüratlar eşliğinde sahaya giren Terim, bir süre tribünleri selamladı. Terim, ultrAslan taraftar grubunun yer aldığı Odeabank tribünü önüne kadar giderek futbolseverleri selamlarken, kendisine atılan bir atkıyı da boynuna taktı.



Kadroda 2 değişiklik



Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısına takımını 2 değişiklikle çıkardı.



Sarı-kırmızılı futbol takımının Igor Tudor yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi.



Bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ve Garry Rodrigues başlangıç kadrosunda yer buldu.



Galatasaray takımının Göztepe maçı 11'i, Muslera, Denayer, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluştu.

Tolga ve Latovlevici yedekler arasında



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları düzenelen Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici, yedekler arasında yer aldı.



Yaşadıkları sakatlıklar sonrası bir süre takımdan uzak kalan ve sezonun ilk yarısının kalan bölümünde oynamaları beklenmeyen Tolga ve Latovlevici, yoğun tedavi programlarının ardından kadroya girmeyi başardı.



Tribünler doldu



Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşması olan Göztepe maçına büyük ilgi gösterdi.



Son dönemde üst üste alınan deplasman yenilgileri sonrası iç sahada takıma destek olmak isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini önemli ölçüde doldurdu.



Igor Todur'un gönderilip, yerine Fatih Terim'in getirilmesiyle moral kazanan taraftarlar, bu maçta takımlarını yalnız bırakmadı.



Öte yandan, Göztepeli futbolseverler de statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Sabri Sabrioğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Andre Castro, savunmada Maicon'u geçmek isterken yerde kalınca, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-1.

24. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol tarafta topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ndiaye'nin pasıyla ceza alanının sol çaprazında topu kontrol eden Rodrigues, altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu çıkartarak gole izin vermedi.



Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarı



52. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan çizgiye kadar inen Feghouli topu ceza sahasına çıkardı. Ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Yasin Öztekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

56. dakikada Linnes'in sağdan ortasında ceza sahasında Gomis'in indirdiği topa Yasin Öztekin vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sağ tarafında serbest atış kullanan Maicon, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli, sol çaprazda topu tekrar Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.



Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kosanovic, Tanju Kayhan (Dk. 66 Leo), Andre Castro, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Gouffran (Dk. 82 Ghilas), Jahovic

Goller: Dk. 9 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin Öztekin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera, Dk. 34 Maicon, Dk. 44 Fernando, Dk. 59 Koray Günter (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Dk. 57 Rotman, Dk. 72 Andre Castro (Göztepe)