Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor

Süper Lig'de Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan ve son 5 maçta 15 puan toplayan Trabzonspor, 17. haftada ligin son sırasındaki Karabükspor'a konuk oldu.



İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmanın ikinci devresinde sahada Karabükspor üstünlüğü vardı. Arka arkaya pozisyonlar yakalayan ev sahibi 74. dakikada Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti.



80'de Abdülkadir'in savunma arkasına pasına koşuyu yapan Burak Yılmaz bekletmeden vurdu ve durum 1-1 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor, 5 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılamazken, Karabükspor ise 8 hafta sonra puanla tanıştı. Trabzonspor'un 29, Karabükspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

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