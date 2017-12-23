Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'la deplasmanda karşılaştı.



Ligde üst üste 5 maçını kazanan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısında yaptığı hatayla geri düştü ancak sahneye çıkan Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye 1 puanı getirdi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Atiker Konyaspor, 58. dakikada Mauricio Isla'nın hatasında Ömer Ali Şahiner'den geldi. Fenerbahçe'de Mehmet Topal, 69. dakikada kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 1 puanı kazandırdı.



Galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmesine karşın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Fenerbahçe, puanını 33'e yükseltti. Atiker Konyaspor ise puanını 15 yaptı.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor maçındaki ilk 11'de yer alan futbolculardan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'nun yerine Mauricio Isla, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin ve Mathieu Valbuena'yı ilk 11'de sahaya sürdü.



Fenerbahçe, karşılaşmaya Volkan Demirel, Isla, De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Chahechouhe, Giuliano ve Valbuena'dan oluşan ilk 11 ile başladı.



Sarı-lacivertli takımda yedeklerde kaleciler Carlos Kameni ve Erten Ersu ile Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Serhat Kot, Ozan Tufan, Alper Potuk, Jose Fernandao ve Soldado yer aldı.



Fenerbahçe'de sarı kart cezalıları Skrtel, Neustaedter ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı ise kadroda yer almadı.



Atiker Konyaspor'da da 2 değişiklik



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının ilk 11'inde yer alan Selim Ay ve Wilfred Moke'nin yerine Ali Çamdalı ve Jens Jonsson'ı ilk 11'e dahil etti.



Atiker Konyaspor karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic ilk 11'i ile başladı.



Yeşil-beyazlılarda yedeklerde kaleciler Patrik Carlgren ve Abdulaziz Demircan ile Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, Musa Araz, İsmail Güven, Lebogang Manyama ve Moryke Fofana yer aldı.



Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Abdou Razack Traore, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Malick Evouna, Eren Albayrak ile kadro dışı kalan Imoh Ezekiel forma giyemedi.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada sağ kanattan topu getiren Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden sert ortasında Giuliano, altıpas içinde meşin yuvarlağa dokunamadı.

33. dakikada Valbuena ile duvar pasından ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun şutunda, Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.

34. dakikada Isla'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Milosevic'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.