Samet Aybaba: Başakşehir bizi ilgilendirmez

Sivasspor’un başında harika bir sezon geçiren Samet Aybaba, en kritik viraj olan Başakşehir sınavı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. “Takımımız futbol oynamaya entegre olmuş bir oyuncu grubuna sahip” diyerek söze başlayan Aybaba, şunları söyledi: “Biz her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Eğer transferlerimiz ilk haftalarda bizimle olsaydı şu an çok daha farklı bir hedefi kovalıyor olurduk. Özellikle yönetime teşekkür ediyorum. İyi futbolcular kazandırdılar, bunlar normal olarak zaman aldı Kritik haftalara girdik.

‘Rahat oynuyoruz’

“Rakiplerimizin gibi bizim de hedeflerimiz var. Bu kadar iyi ve başarılı bir sezon geçirdikten sonra Avrupa gitmek hakkımız. Bunu hak edebilmek için de her maçımız final. Başakşehir’in hedefi bizi hiç ilgilendirmez. Rahat oynayan ve birbirini anlayan bir takımız. Başakşehir’i de yeneceğiz.”

‘Robinho eskiye dönecek’

“Robinho dünyaca ünlü bir yıldız... İlk geldiğinde ona söylemiştim: Önce bir çıkış yaşayacaksın, sonra düşüş olabilir. Zaten seneye de takımımızda. Yeni sezon kampını bizimle geçirdikten sonra çok daha iyi bir oyuncu olacak. Eski günlerini Sivas’ta yeniden izletecek. Geçen maçta ıslıklandı. Onları asla kabule etmiyorum. Kim forma giyerse giysin, kazanmak için sahaya çıkar. Onu ıslıklayanlar yanlış ve yanlı düşünüyorlar. Sezon başından bu yana her takım gibi biz de hakem hatalarına maruz kaldık. Bir kere konuşmadım, yorum yapmadım. Yapmayacağım da. İşte bu takımın başarısının bir sebebei de bu. Herkes hata yapar.”

(FANATİK)

