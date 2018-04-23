Samet Aybaba: Hiçbir takımdan teklif almadım

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında kendi evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanı merkeze bağlı Karayün köyünden gelen bir grup ilkokul öğrencisi ile hafta sonu İstanbul'da düzenlenen U12 İstanbul Cup organizasyonunda üçüncü olan Sivasspor U12 takımı ziyaret etti. Kırmızı beyazlılar Türk bayrağı önünde öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirdi. U12 takımının kaptanı Göktuğ Caniklioğlu antrenmanda teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine takımın başında sahaya çıkarak futbolculara konuşma yaptı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı. Aybaba, "Önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize hayırlı olsun. Allah'ımıza şükürler olsun ki dünyanın en büyük liderini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu millete nasip etti. Onu hasretle, minnetle, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütelim. Onları bilgiyle büyütelim. Onlara kıymayalım" dedi.

"YUKARI HEDEFİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ" Geçen hafta oynanan ve Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Trabzonspor maçını değerlendiren Aybaba, "İyi bir oyun, iyi bir mücadele. Tabii ki bu maçlar kolay değil. Karşıdaki takım oyuncularının bireysel özellikleri üst düzey. Pozisyon veriyorsunuz. Şans faktörü sizin yanınızda olacak. Sonuna kadar oyunu bırakmayacaksınız. Bizim takım bütün bu özellikleri sonuna kadar sahaya yansıttı. Keyifli bir galibiyet oldu. Bizi öne taşıdı bu galibiyet. Ben size 7 haftadır diyorum ki en zor maç periyotu olan takım biziz, hakikaten de öyle. Hep aşağıdaki sorunu olan veya şampiyonluk hedefi olan takımlarla oynuyoruz. Şimdi dört tane maçımız kaldı. Dördü de böyle. En zorlarından biri de Gençlerbirliği maçı. Onların çok şiddetle puana ihtiyaçları var. Çok akıllı oynamamız lazım. Bunlar stratejik maçlar. İyi planlamamız lazım. Rakibin mutlaka 3 puana ihtiyacı olabileceğini hissederek doğru yerde durup, doğru hedefe, doğru ataklar yapmak lazım. Çalışacağız, inşallah o maçı da kazanıp yukarılara doğru, hedefimize doğru gideceğiz" dedi.