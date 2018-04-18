Samet Aybaba: Sevdiğim hiçbir hakem yok

Aybaba, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "A'dan Z'ye Futbol" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Futbol hayatına nasıl başladığını anlatan Aybaba, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini dile getirerek, "Oyuncularım seneye belki daha iyi bir konuma gelecek ama bu yıl da yaptıkları işler ortada. Keyifli maçlar var, oynamayı seviyorlar." dedi.

Aybaba, kulüpte aile ortamı olduğunu belirterek, "Hatta aile olma özelliğini de çocuklarını getirerek devam ettiriyorlar. Kulüpte Kone'nin 8, Robinho'nun 6 çocuğu var. Önce babalarını sonra çocuklarını çalıştırıyoruz." diye espri yaptı.

Bir öğrencinin futbolculardan Arouna Kone ve Thievy Bifouma'nın son haftalarda performanslarında düşüş yaşandığını söylemesi üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Kone'yi Levante istedi, bize ve kendisine iyi para teklif ettiler. İnanılmaz karakterli bir çocuk, bize gelip 'Beni İspanya'dan istiyorlar, daha da fazla para veriyorlar, bunu değerlendireyim gideyim' demedi. Biz onunla ilgili yorumu yaptık, takıma katkılarını düşündük. Karakterli bir oyuncu olduğu için takımı daha iyi yönettiğini düşündük. Biz bu büyük paradan vazgeçtik. Tabii o ara bir düşüş yaşadı, aklı gitti, geldi. Bir de sakatlık onu gerçekten çok yıprattı. Bifouma'ya ise yapacak bir şey yok, çıldırmaya devam. Vur diyoruz vurmuyor, geç diyoruz geçmiyor, öyle gidiyor ama kaleye en hızlı giden oyuncumuz."