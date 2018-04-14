Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor-Fenerbahçe maçı oynandı. Fenerbahçe, Sivasspor'u Aatif Chahechouhe ve Medjani'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Robinho'nun golü Sivas'a yetmedi. Sivasspor-Fenerbahçe maçının özeti, tartışmalı pozisyonlaru ve tüm detayları MYNET.COM'da... Sivasspor-Fenerbahçe maçına konuk Sivas çok hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Giuliano'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Sivasspor'da 16'da Kone topu boş kale yerine auta gönderdi. Ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sivas'ta 24 ve 29. dakikalarda Bifouma iki net gol fırsatından yararlanamadı. Bir dakika sonra ise Hasan Ali'nin pasında Aatif Chahechou düzgün vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Medjani topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Fenerbahçe, Sivas karşısında zaman zaman zorlansa da Volkan Demirel'in kritik kurtarışlarıyla 2-0'ı korudu. 90+1'de Robinho golü atsa da bu skor Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Sivasspor'da Ndinga ve Robinho sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve zirveye bir adım daha yaklaşarak, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı. Sivasspor ise 41 puanda kaldı. MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 1: Giuliano'nun sert şutu kalecide kaldı.

DAKİKA 6: Skrtel rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

DAKİKA 16: Saivet'den önce Volkan Demirel topa müdahale etti, Kone vuruşunu yaptı ancak topu boş kale yerine auta yolladı.

DAKİKA 24: Kone'nin pasıyla topla buluşan Bifouma, topu çekti ancak ayağı kayınca Sivasspor net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

DAKİKA 29: Yine ceza sahasına çok hızlı giren Bifouma, pasını vermekte geç kalınca gol kaçtı.

DAKİKA 30: Hasan Ali'nin pasında Aatif Chahechouhe yerden düzgün bir vuruşla golü attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

DAKİKA 34: Soldado'nun pasında Medjani ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

DAKİKA 41: Emre'nin kafasında Volkan'ın müdahalesiyle top direğe çarpıp kornere gitti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

DAKİKA 49: Josef de Souza serbest vuruşta kaleye nefis bir şut çekti, kaleci topu son anda köşeden çeldi.

DAKİKA 63: Soldado'nun arka direğe pasında Aatıf topu kaleye yollamak istedi ancak son anda Auremir ayak koydu.

DAKİKA 64: Soldan çizgiye inen Bifouma topu içeriye çevirdi ancak Volkan topu yakaladı ve golü önledi.

DAKİKA 65: Sol kanattan gelen ortada Medjani kale önünde dokundu ama top az farkla auta çıktı.

DAKİKA 88: Mehmet Ekici'nin orta-şut karışımı vuruşu direkte patladı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N’Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman İLK YARIDAN POZİSYONLAR dakikada Fenerbahçe'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza alanındaki Neustaedter'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına gönderilen topu uzaklaştırmak için kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Volkan Demirel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Kone'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu etkisiz olunca, kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında kontrol etti. dakikada Saivet'in pasında sağdan ceza alanına giren Bifouma, topa vurmakta gecikince araya giren Skrtel'in de müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Chahechouhe'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 dakikada Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Soldan gelişen atakta Chahechouhe'nun pasında, ceza alanında topla buluşan Soldado'nun son çizgiye inmeden ortaya çıkardığı meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağından sekerek, Medjani'ye çarptı ve filelere gitti: 0-2 dakikada Giuliano'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi. dakikada Ndinga'nın sağdan ceza alanına ortasında, altıpasın önünde Emre Kılınç topa kafayı vurdu, kaleci Volkan Demirel'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi. MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri müsabakaya göre bir değişikliğe gitti. Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatıf Chahechouhe'yu sahaya sürdü. Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Nabil Dirar ve İsmail Köybaşı, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.