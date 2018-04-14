Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor-Fenerbahçe maçı oynandı. Fenerbahçe, Sivasspor'u Aatif Chahechouhe ve Medjani'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Robinho'nun golü Sivas'a yetmedi. Sivasspor-Fenerbahçe maçının özeti, tartışmalı pozisyonlaru ve tüm detayları MYNET.COM'da...
Sivasspor-Fenerbahçe maçına konuk Sivas çok hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Giuliano'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Sivasspor'da 16'da Kone topu boş kale yerine auta gönderdi. Ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sivas'ta 24 ve 29. dakikalarda Bifouma iki net gol fırsatından yararlanamadı.
Bir dakika sonra ise Hasan Ali'nin pasında Aatif Chahechou düzgün vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Medjani topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Fenerbahçe, Sivas karşısında zaman zaman zorlansa da Volkan Demirel'in kritik kurtarışlarıyla 2-0'ı korudu. 90+1'de Robinho golü atsa da bu skor Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Sivasspor'da Ndinga ve Robinho sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve zirveye bir adım daha yaklaşarak, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı. Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 1: Giuliano'nun sert şutu kalecide kaldı.
DAKİKA 6: Skrtel rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
DAKİKA 16: Saivet'den önce Volkan Demirel topa müdahale etti, Kone vuruşunu yaptı ancak topu boş kale yerine auta yolladı.
DAKİKA 24: Kone'nin pasıyla topla buluşan Bifouma, topu çekti ancak ayağı kayınca Sivasspor net bir gol fırsatını değerlendiremedi.
DAKİKA 29: Yine ceza sahasına çok hızlı giren Bifouma, pasını vermekte geç kalınca gol kaçtı.
DAKİKA 30: Hasan Ali'nin pasında Aatif Chahechouhe yerden düzgün bir vuruşla golü attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
DAKİKA 34: Soldado'nun pasında Medjani ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
DAKİKA 41: Emre'nin kafasında Volkan'ın müdahalesiyle top direğe çarpıp kornere gitti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
DAKİKA 49: Josef de Souza serbest vuruşta kaleye nefis bir şut çekti, kaleci topu son anda köşeden çeldi.
DAKİKA 63: Soldado'nun arka direğe pasında Aatıf topu kaleye yollamak istedi ancak son anda Auremir ayak koydu.
DAKİKA 64: Soldan çizgiye inen Bifouma topu içeriye çevirdi ancak Volkan topu yakaladı ve golü önledi.
DAKİKA 65: Sol kanattan gelen ortada Medjani kale önünde dokundu ama top az farkla auta çıktı.
DAKİKA 88: Mehmet Ekici'nin orta-şut karışımı vuruşu direkte patladı.
DAKİKA 90+1: Robinho, Sivasspor adına farkı bire indirse de maç 2-1 sona erdi.
SİVASSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Saivet, Hakan Arslan (Dk. 57 Robinho), Ndinga, Bifouma, Emre Kılınç (Dk. 74 Cyriac), Kone
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe (Dk. 74 Mehmet Ekici), Giuliano (90+4 Oğuz Kağan Güçtekin), Soldado (Dk. 69 Fernandao)
GOLLER: Dk. 30 Chahechouhe, Dk. 33 Medjani (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Skrtel, Dk. 74 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 43 Bjarsmyr, Dk. 77 Ndinga, Dk. 88 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri müsabakaya göre bir değişikliğe gitti. Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatıf Chahechouhe'yu sahaya sürdü. Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Nabil Dirar ve İsmail Köybaşı, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
AYKUT KOCAMAN'DAN REKOR
Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirdi. Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.
SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında, ligin 28. haftasındaki Atiker Konyaspor maçına göre 4 değişikliğe gitti. Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor'a 5-0 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Robinho, John Boye ve Hakan Bilgiç'i yedek bıraktı, bu oyuncuların yerine 11'de Henri Saivet, Carl Medjani ve sakatlığı geçen Ziya Erdal'a şans tanıdı. Aybaba, kalede ise kırmızı kart cezalısı Tolgahan Acar'ın yerine Ali Şaşal Vural'ı sahaya sürdü.
Kırmızı-beyazlılarda Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi locadan takip etti.
Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ
Galatasaray'da Faruk Süren'e adaylık teklifi!
Everton taraftarının Cenk Tosun şaşkınlığı!
Aziz Yıldırım'dan Jose Boto bombası
En güzel 20 futbolcu eşi (sevgilisi)
Süleyman Hurma'dan 9 yıl sonra gelen Mehmet Topuz itirafı!
Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
Samsunspor Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet edecek
Çankırıspor maça çıkmayı unuttu, şampiyonluktan oldu
Galatasaray Florya arazisinden 238 milyon TL kazanacak
Beşiktaş ve Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde!
Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler
Okuyucu Yorumları 37 yorum