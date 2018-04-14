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Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Sivasspor-Fenerbahçe maçında 3 gol vardı. Sivasspor-Fenerbahçe maçında konuk Fenerbahçe rakibini Aatif Chahechouhe ve Medjani'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 yendi. Sivas'ın tek sayısını Robinho kaydetti. Şampiyonluk hedefini sürdüren ve ligdeki puanını 57 yapan Fenerbahçe gözünü Galatasaray-Başakşehir maçına çevirdi. Sivasspor'da ise Ndinga ve Robinho Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Sivasspor-Fenerbahçe maçının özeti, tartışmalı pozisyonlaru ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor-Fenerbahçe maçı oynandı. Fenerbahçe, Sivasspor'u Aatif Chahechouhe ve Medjani'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Robinho'nun golü Sivas'a yetmedi. Sivasspor-Fenerbahçe maçının özeti, tartışmalı pozisyonlaru ve tüm detayları MYNET.COM'da...

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Sivasspor-Fenerbahçe maçına konuk Sivas çok hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Giuliano'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Sivasspor'da 16'da Kone topu boş kale yerine auta gönderdi. Ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sivas'ta 24 ve 29. dakikalarda Bifouma iki net gol fırsatından yararlanamadı.

Bir dakika sonra ise Hasan Ali'nin pasında Aatif Chahechou düzgün vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Medjani topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı.

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İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Fenerbahçe, Sivas karşısında zaman zaman zorlansa da Volkan Demirel'in kritik kurtarışlarıyla 2-0'ı korudu. 90+1'de Robinho golü atsa da bu skor Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Sivasspor'da Ndinga ve Robinho sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve zirveye bir adım daha yaklaşarak, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı. Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 1: Giuliano'nun sert şutu kalecide kaldı.
DAKİKA 6: Skrtel rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
DAKİKA 16: Saivet'den önce Volkan Demirel topa müdahale etti, Kone vuruşunu yaptı ancak topu boş kale yerine auta yolladı.
DAKİKA 24: Kone'nin pasıyla topla buluşan Bifouma, topu çekti ancak ayağı kayınca Sivasspor net bir gol fırsatını değerlendiremedi.
DAKİKA 29: Yine ceza sahasına çok hızlı giren Bifouma, pasını vermekte geç kalınca gol kaçtı.
DAKİKA 30: Hasan Ali'nin pasında Aatif Chahechouhe yerden düzgün bir vuruşla golü attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
DAKİKA 34: Soldado'nun pasında Medjani ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
DAKİKA 41: Emre'nin kafasında Volkan'ın müdahalesiyle top direğe çarpıp kornere gitti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
DAKİKA 49: Josef de Souza serbest vuruşta kaleye nefis bir şut çekti, kaleci topu son anda köşeden çeldi.
DAKİKA 63: Soldado'nun arka direğe pasında Aatıf topu kaleye yollamak istedi ancak son anda Auremir ayak koydu.
DAKİKA 64: Soldan çizgiye inen Bifouma topu içeriye çevirdi ancak Volkan topu yakaladı ve golü önledi.
DAKİKA 65: Sol kanattan gelen ortada Medjani kale önünde dokundu ama top az farkla auta çıktı.
DAKİKA 88: Mehmet Ekici'nin orta-şut karışımı vuruşu direkte patladı.
DAKİKA 90+1: Robinho, Sivasspor adına farkı bire indirse de maç 2-1 sona erdi.

SİVASSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Saivet, Hakan Arslan (Dk. 57 Robinho), Ndinga, Bifouma, Emre Kılınç (Dk. 74 Cyriac), Kone
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe (Dk. 74 Mehmet Ekici), Giuliano (90+4 Oğuz Kağan Güçtekin), Soldado (Dk. 69 Fernandao)

GOLLER: Dk. 30 Chahechouhe, Dk. 33 Medjani (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Skrtel, Dk. 74 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 43 Bjarsmyr, Dk. 77 Ndinga, Dk. 88 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Fenerbahçe'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza alanındaki Neustaedter'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
  2. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına gönderilen topu uzaklaştırmak için kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Volkan Demirel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Kone'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu etkisiz olunca, kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında kontrol etti.
  3. dakikada Saivet'in pasında sağdan ceza alanına giren Bifouma, topa vurmakta gecikince araya giren Skrtel'in de müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
  4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Chahechouhe'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
  5. dakikada Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Soldan gelişen atakta Chahechouhe'nun pasında, ceza alanında topla buluşan Soldado'nun son çizgiye inmeden ortaya çıkardığı meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağından sekerek, Medjani'ye çarptı ve filelere gitti: 0-2
  6. dakikada Giuliano'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
  7. dakikada Ndinga'nın sağdan ceza alanına ortasında, altıpasın önünde Emre Kılınç topa kafayı vurdu, kaleci Volkan Demirel'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkteki Kone'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  2. dakikada Soldado'nun sağdan kaleye paralel gönderdiği topa hareketlenen Chahechouhe'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Auremir, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
  3. dakikada Ndinga'nın soldan ceza alanına ortasında Medjani'nin altıpastan vuruşunda top yandan auta çıktı.
  4. dakikada ceza alanında rakiplerinden topu kurtaran Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
  5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ceza alanına ortasında Mehmet Ekici'nin çapraz pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Topu yeniden önünde bulan Şener Özbayraklı'nın ortasında, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
    90+1. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında Cyriac'ın kafa pasında topu önünde bulan Robinho'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2

MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri müsabakaya göre bir değişikliğe gitti. Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatıf Chahechouhe'yu sahaya sürdü. Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Nabil Dirar ve İsmail Köybaşı, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

AYKUT KOCAMAN'DAN REKOR
Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirdi. Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.

SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında, ligin 28. haftasındaki Atiker Konyaspor maçına göre 4 değişikliğe gitti. Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor'a 5-0 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Robinho, John Boye ve Hakan Bilgiç'i yedek bıraktı, bu oyuncuların yerine 11'de Henri Saivet, Carl Medjani ve sakatlığı geçen Ziya Erdal'a şans tanıdı. Aybaba, kalede ise kırmızı kart cezalısı Tolgahan Acar'ın yerine Ali Şaşal Vural'ı sahaya sürdü.
Kırmızı-beyazlılarda Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇA YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi locadan takip etti.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
sivas 40 gol atsa 41 gol yer yine de maçı fenerbahçeye verir.
bu nasıl bir tesadüftür ki her sezon kendi kalesine gol atan bir sivas şerefsilik bedava
Ey FB'li kardeşlerim, bu zulüm bu akşam bitecek ve bir sezon boyunca beklediğimiz iyi oyunu göremeden, sezonu 4. olarak bitirecek sonucu alacağız. Belki seneye Ali KOÇ'la bir farklılık yaparız. Allahtan ümit kesilmez.
@ozcan.erbil eyyy @ozcan.erbil sana bir ata sözünle cwp wermek istedim bazılarının duası kabul olsa gökten kemik yağarmış der atalarımız anladın sen onu :)
Hadi bakalım otyakmaz bu mac feneve kac averaj yaptıracaksın görelim macın sonucu önceden belli hatta üst biter sivas feneve ful çalışıyor zaten fenevin garanti macları sivasa karşıdır otyakmaz işi bagladı zaten azizle hı hı
Bifouma’nın kaçırdığı pozisyonlar maçın kırılma anı.
sagdan atak soldan atak malesef hiç uzanan ayak yok. bu çalımı 2 amatörde yesinler 18 i bile göremez ama sivas ta görür HAYAT ÖPÜCÜGÜ yigidolar mış pehhhh yigitlik kim siz kim mecnun oradayken hiç bir zaman sivas f b den puan dahi alamazzzzz geçin.
hiçde belli olmuyor behhhhhh sivassss
Bifuma denilen oyuncu şike mi yaptı, bahis mi oynadı ne yaptı bilmem ama iki tane golü harcadı
mecnun otyakmaz fb uyesi deyilmi resmen satmislar maci rezil fenev $ikebahce
şikeci iki takımdan ne beklenir...onceki senelerin aynısı...
şikeci köpekler kasımpaşada yatar her zamanki gibi.
bu sonuç neden kimseyi şaşırtmadı?
satılmış sivas şikeci fener
Normal be ya neticede kardeşler
el degmemiş sivas ...? pardon el degmş yigidolar haaaa haaaaa
Çok güzel kuduruyorsun. Devam et. Keh keh.
kim fnerle oynuyorsa kesin o hafta bir veya 2 oyuncu olmuyor tesadüfmü...?
ne zirve yangın yeri? Bildiğin tiyatro gibi bir lig seyrediyoruz. Ne yanı 4 takımıda lig yarışına sokunca çok zevkli ve heyecanlı bir lig mi oldu sanıyorsun tff. Bildiğin tiyatro senaryosu hazırlamışsınız. Ben bu lige para verip izlemem. İnternetten izlerim
bu nasıl bir maç adeta sivas gol atmamak için allaha yalvarıyor gol yemek içinde buyurun lütfen diyor haaa haaa
türk futbolunun rezil halleri.
yazıklar olsun türk futbolunu seyretmek zorunda kaldıgımız için.
ben bu aykut kdr kotu hoca gormedim resmen oynamayan sivasi oynatti adam ya bu adam gitsin ya futbolcular dokuk hoca berbat sivas biraz dusme potasinda fln olsa yenerdi fb ui
rahat olunnnnn sivas gol atmaz üzmezzzzz...?
f b lilere bir sorun çift kale maçında 2 gol atabiliyormu bu takımmm...? hiii hiiii sizi gidi siziiiiii .
yatışa devam ne mutlu sivassporlulara deneb in arka bahçesi olmaya devam
Büyük??Hoca Aykut Kocaman Alper ve Valbuena'yı alarak Sivas'ın fişini çekmek yerine maçı vermek istedi ama beceremedi. Aziz Yıldırım veAykut Kocaman'dan kurtulduğu gün FB'nin bayramıdır
puana ihtiyacı olan varsa buyurun sivasa altın tepsiyle 3 puan verilirrrrr
5 atan sivas bumuuu...?
sivas taraftarı kendi topçusunu yuhaladıktan sonra sözün bittigi yerdeyiz anlaşıldı sivas anlaşıldı bu lig sana 2 gömlek bol gelmiş.
zart zurtttt sivasssss bu kafayla sana süper lig 3 gömlek büyük gelir...... mecnun varsa 3 puan tepside sunulur .
ulan f b sahasında paf takımıyla oynasın bu golleri yemez.
Sivasspor yine gorevini basariyla yerine getirdi. Zaten kuponda da tek gecmistim. Tesekkurler
bu maç oynanmadan feneve 3 puan yazılmalıydı yazık gunah yol masrafına gerek yoktu
Haydı desek ki fener şampiyon oldu,avrupada 5 -6 hanesi olan bir köy hatta köy değil mezra takımına yenilir gelir.Olan yine Türkiyenın puanlarına olur.Hiç fanatiklik yapmaya gerek yok gerçek bu.Keşke olsada Türkiyede her şampiyon olan takım (adı ne olursa olsun) avrupada daimi bir başarı kazansa.Avrupa takımları Türk takımları karşısında ayakları titrese,ne olur amma.
fenerin sivas önünde 6 puanı garantidir otyakmaz şikecinin aga babasıdır şeref yoksunudur
Turkiyede yıllardır teşviktir şikedir tayin ediyor ligi.avrupaya da masabaşı şampiyonu gider ad san belli olmayan kulüpten fark yer ülkeyide rezil eder. Rezalet bir sistem.
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