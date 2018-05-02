Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu
Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma deplasmanda 5-2 yenildiği Liverpool'u ağırladı.
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Roma sahaya Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, Dzeko 11'i ile çıktı.
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Liverpool ise deplasmanda Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane ve Firmino'lu kadrosuyla mücadele etti.
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6. dakikada Florenzi'nin sağ çaprazdan çok sert şutu direğin yanından auta gitti.
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9'da Firmino'nun pasıyla Roma savunmasının arkasına sarkan Mane golü attı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
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14'te Mohamed Salah, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.
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Dakikalar 15'i gösterdiğinde Roma atağında ceza sahasında Milner'ın sırtına çarpan top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.
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25'te Robertson sol çizgiden içeriye çevirdi, Mane gelişine vurdu ancak Alisson yine golü kurtardı.
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26. dakikada kornerden gelen topta Dzeko ters bir vuruş yaptı, Wijnaldum kafayı vurdu ve Liverpool'u maçta yeniden öne geçirdi: 1-2.
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35'te bir topu direkten dönen El Shaarawy, 39. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kaldı, Roma cephesi penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.
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İkinci yarıya iyi başlayan Roma, 52. dakikada Dzeko'nun attığı şık golle maçta yeniden eşitliği yakaladı: 2-2.
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53'te milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
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60. dakikada Cengiz Ünder'in şutunda Karius gole izin vermedi.
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86'da Nainggolan ceza sahası dışından sert vurdu ve Roma'yı maçta ilk kez öne geçirdi: 3-2.
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90+3. dakikada kazanılan penaltıyı Nainggolan gole çevirdi ve Liverpool maçı 4-2 kazandı.
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Ancak ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başardı.
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