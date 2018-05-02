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Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.05.2018 23:52 | Son Güncelleme

Roma-Liverpool maçında Şampiyonlar Ligi'nin ikinci finalisti belli oldu. Roma sahasında Liverpool'u 4-2 yenmesine rağmen Liverpool ilk maçı 5-2 kazandığı için finalde Real Madrid'in rakibi oldu. İşte Roma-Liverpool maçının geniş özeti, golleri ve tüm detayları...

Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma deplasmanda 5-2 yenildiği Liverpool'u ağırladı.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma deplasmanda 5-2 yenildiği Liverpool'u ağırladı.
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Roma sahaya Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, Dzeko 11'i ile çıktı.

Roma sahaya Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, Dzeko 11'i ile çıktı.
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Liverpool ise deplasmanda Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane ve Firmino'lu kadrosuyla mücadele etti.

Liverpool ise deplasmanda Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane ve Firmino'lu kadrosuyla mücadele etti.
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6. dakikada Florenzi'nin sağ çaprazdan çok sert şutu direğin yanından auta gitti.

6. dakikada Florenzi'nin sağ çaprazdan çok sert şutu direğin yanından auta gitti.
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9'da Firmino'nun pasıyla Roma savunmasının arkasına sarkan Mane golü attı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

9'da Firmino'nun pasıyla Roma savunmasının arkasına sarkan Mane golü attı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
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14'te Mohamed Salah, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.

14'te Mohamed Salah, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.
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Dakikalar 15'i gösterdiğinde Roma atağında ceza sahasında Milner'ın sırtına çarpan top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Roma atağında ceza sahasında Milner'ın sırtına çarpan top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.
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25'te Robertson sol çizgiden içeriye çevirdi, Mane gelişine vurdu ancak Alisson yine golü kurtardı.

25'te Robertson sol çizgiden içeriye çevirdi, Mane gelişine vurdu ancak Alisson yine golü kurtardı.
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26. dakikada kornerden gelen topta Dzeko ters bir vuruş yaptı, Wijnaldum kafayı vurdu ve Liverpool'u maçta yeniden öne geçirdi: 1-2.

26. dakikada kornerden gelen topta Dzeko ters bir vuruş yaptı, Wijnaldum kafayı vurdu ve Liverpool'u maçta yeniden öne geçirdi: 1-2.
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35'te bir topu direkten dönen El Shaarawy, 39. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kaldı, Roma cephesi penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.

35'te bir topu direkten dönen El Shaarawy, 39. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kaldı, Roma cephesi penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.
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İkinci yarıya iyi başlayan Roma, 52. dakikada Dzeko'nun attığı şık golle maçta yeniden eşitliği yakaladı: 2-2.

İkinci yarıya iyi başlayan Roma, 52. dakikada Dzeko'nun attığı şık golle maçta yeniden eşitliği yakaladı: 2-2.
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53'te milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

53'te milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
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60. dakikada Cengiz Ünder'in şutunda Karius gole izin vermedi.

60. dakikada Cengiz Ünder'in şutunda Karius gole izin vermedi.
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86'da Nainggolan ceza sahası dışından sert vurdu ve Roma'yı maçta ilk kez öne geçirdi: 3-2.

86'da Nainggolan ceza sahası dışından sert vurdu ve Roma'yı maçta ilk kez öne geçirdi: 3-2.
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90+3. dakikada kazanılan penaltıyı Nainggolan gole çevirdi ve Liverpool maçı 4-2 kazandı.

90+3. dakikada kazanılan penaltıyı Nainggolan gole çevirdi ve Liverpool maçı 4-2 kazandı.
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Ancak ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başardı.

Ancak ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başardı.
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Roma-Liverpool roma liverpool Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Liverpool Cengiz Ünder

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