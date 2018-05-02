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Roma - Liverpool CANLI YAYIN

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Roma - Liverpool canlı şifresiz izle! Cengiz Ünder'in takımı Roma evinde Liverpool'u ağırlıyor. Futbolseverler Roma-Liverpool maçını canlı ve şifresiz olarak Tivibu Spor 2'den izleyebilecekler. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Cengiz Ünder'li Roma deplasmanda 5-2 yenildiği Liverpool'u evinde ağırlıyor. Roma-Liverpool maçında gülen taraf finalde Bayern Münih'i kupadan eleyen Real Madrid'in rakibi olacak. İşte Roma-Liverpool maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Roma - Liverpool CANLI YAYIN

Roma-Liverpool maçı canlı ve şifresiz olarak Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool eşleşmesinde ilk maçı Liverpool sahasında 5-2 kazanmıştı. Cengiz Ünder'li Roma, çeyrek finalde 4-1'in rövanşında 3-0 yenerek elediği Barcelona galibiyetinin ardından Liverpool karşısında da bir mucizeye imza atarak finalde Real Madrid'in rakibi olmak istiyor.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 6: Florenzi'nin sağ çaprazdan çok sert şutu direğin yanından auta gitti.
DAKİKA 9: Roma savunmasının arkasına sarkan Mane golü attı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 14: Salah, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.
DAKİKA 15: Roma atağında ceza sahasında Milner'ın sırtına çarpan top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.
DAKİKA 25: Robertson sol çizgiden içeriye çevirdi, Mane gelişine vurdu ancak Alisson yine golü kurtardı.
DAKİKA 26: Kornerden gelen topta Dzeko ters bir vuruş yaptı, Wijnaldum kafayı vurdu ve Liverpool'u maçta yeniden öne geçirdi: 1-2.
DAKİKA 35: El Shaarawy'nin sert şutunda top direkten döndü.
DAKİKA 39: El Shaarawy ceza sahası içerisinde yerde kaldı, Roma cephesi penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.
DAKİKA 52: Ceza sahası içerisinde topu alan Dzeko, köşeyi gördü ve durumu 2-2 yaptı.

ROMA - LIVERPOOL

STAT: Olimpico
SAAT: 21,45
HAKEM: Damir Skomina
YAYIN: Tivibu Spor 2

ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, Dzeko
YEDEKLER: Skorupski, Peres, Jesus, Gonalons, Antonucci, Gerson, Cengiz
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco

LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
YEDEKLER: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Woodburn, Ings, Solanke
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

Roma karşısında ilk maçta büyük bir skor avantajı elde eden Liverpool, Salah, Mane ve Firmino üçlüsüyle İtalya’da üstünlüğü kurarak finale kalmak amacında... Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 26 Mayıs Cumartesi günü Kiev Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

ROMA LİVERPOOL HANGİ KANALDA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Bu akşam 21.45’te Roma Olimpiyat Stadı’ndaki maçı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetiyor. Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapıyor. Roma Liverpool maçı Tivibu Spor 2’den canlı izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Roma-Liverpool Cengiz Ünder roma liverpool

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