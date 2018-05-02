Roma - Liverpool CANLI YAYIN

Roma-Liverpool maçı canlı ve şifresiz olarak Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool eşleşmesinde ilk maçı Liverpool sahasında 5-2 kazanmıştı. Cengiz Ünder'li Roma, çeyrek finalde 4-1'in rövanşında 3-0 yenerek elediği Barcelona galibiyetinin ardından Liverpool karşısında da bir mucizeye imza atarak finalde Real Madrid'in rakibi olmak istiyor.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 6: Florenzi'nin sağ çaprazdan çok sert şutu direğin yanından auta gitti.

DAKİKA 9: Roma savunmasının arkasına sarkan Mane golü attı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 14: Salah, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.

DAKİKA 15: Roma atağında ceza sahasında Milner'ın sırtına çarpan top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

DAKİKA 25: Robertson sol çizgiden içeriye çevirdi, Mane gelişine vurdu ancak Alisson yine golü kurtardı.

DAKİKA 26: Kornerden gelen topta Dzeko ters bir vuruş yaptı, Wijnaldum kafayı vurdu ve Liverpool'u maçta yeniden öne geçirdi: 1-2.

DAKİKA 35: El Shaarawy'nin sert şutunda top direkten döndü.

DAKİKA 39: El Shaarawy ceza sahası içerisinde yerde kaldı, Roma cephesi penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.

DAKİKA 52: Ceza sahası içerisinde topu alan Dzeko, köşeyi gördü ve durumu 2-2 yaptı.