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Jerome Boateng'den Cüneyt Çakır'a eleştiri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Bayern Münih'de sakatlığı bulunan ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan rövanş mücadelesinde takımıyla sahaya çıkamayan Jerome Boateng, Cüneyt Çakır'ın kararlarını sosyal medyadan eleştirdi.

Jerome Boateng'den Cüneyt Çakır'a eleştiri!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Bayern Munih 2-1'in rövanşında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Bayern'de Kimmich'in ortasında top ceza sahası içerisinde Marcelo'nun eline değdi. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, devam kararı verdi. Bu pozisyona Bayern'li futbolcular yoğun tepki gösterdi.

Bir tepki de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jerome Boateng'den geldi. Pozisyonun ekran görüntüsünü paylaşan Alman savunmacı, "Penaltı yok mu!!! Hadi ama..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır real madrid bayern münih

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Net p6 idi. Cüneyt her zamanki gibi RM safını tuttu. Tur Bayern’in hakkıydı.
Maçın bu kadar kaliteli ve zevkli geçmesinin sebebi Cüneyt ÇAKIR'ın bu maçtan alnının teri ile çıkmasıdır. Yani yüzde 95 başarılıydı bence...Bir-iki harekete bakarak kötü yönetti diyenlere katılmıyorum. Ülkemizin gurur kaynağına bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum.
bizdeki en iyisi! Ohh ne iyi olmuş. Dütünün bizler neler çekiyik.
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