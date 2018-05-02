Jerome Boateng'den Cüneyt Çakır'a eleştiri!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Bayern Munih 2-1'in rövanşında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Bayern'de Kimmich'in ortasında top ceza sahası içerisinde Marcelo'nun eline değdi. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, devam kararı verdi. Bu pozisyona Bayern'li futbolcular yoğun tepki gösterdi.

Bir tepki de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jerome Boateng'den geldi. Pozisyonun ekran görüntüsünü paylaşan Alman savunmacı, "Penaltı yok mu!!! Hadi ama..." ifadelerini kullandı.





