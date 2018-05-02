Roma - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Roma - Liverpool maçını şifresiz veren kanallar)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı. Roma - Liverpool maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in finaldeki rakibi belli olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam bir mucize gerçekleşecek mi? Roma, Barcelona'yı elediği şekilde Liverpool'ü geçebilecek mi? Cengiz Ünderli Roma, Muhammed Salahlı Liverpool'den 5-2'nin rövanşını alabilecek mi? 26 Mayıs'taki finale kim kalacak bu akşam belli olacak. Roma - Liverpool maçı muhtemel ilk onbirleri ile takımların son durumları ve maçı yayınlayan tüm kanalların listesi haberimizde.

ROMA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen maç, Roma - Liverpool maçı, bu akşam oynanacak. Geçen hafta Anfield Stadı'nda Roma'yı 5-2 yenen Liverpool, maça büyük avantajla başlayacak. Kritik maçın hakemi Sloven Damir Skomina. Yardımcı hakemler ise Jure Praprotnik, Robert Vukan iken dördüncü hakem ise Tomaž Klančnik. Roma - Liverpool maçı 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı yayınlayan diğer kanalların listesi haberimizde.

ROMA, LİVERPOOL KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR?