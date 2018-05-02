Roma - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Roma - Liverpool maçını şifresiz veren kanallar)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı. Roma - Liverpool maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in finaldeki rakibi belli olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam bir mucize gerçekleşecek mi? Roma, Barcelona'yı elediği şekilde Liverpool'ü geçebilecek mi? Cengiz Ünderli Roma, Muhammed Salahlı Liverpool'den 5-2'nin rövanşını alabilecek mi? 26 Mayıs'taki finale kim kalacak bu akşam belli olacak. Roma - Liverpool maçı muhtemel ilk onbirleri ile takımların son durumları ve maçı yayınlayan tüm kanalların listesi haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen maç, Roma - Liverpool maçı, bu akşam oynanacak. Geçen hafta Anfield Stadı'nda Roma'yı 5-2 yenen Liverpool, maça büyük avantajla başlayacak. Kritik maçın hakemi Sloven Damir Skomina. Yardımcı hakemler ise Jure Praprotnik, Robert Vukan iken dördüncü hakem ise Tomaž Klančnik. Roma - Liverpool maçı 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı yayınlayan diğer kanalların listesi haberimizde.
ROMA, LİVERPOOL KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma, Liverpool karşısında zorlu bir maça çıkıyor. İlk maçta 5-2 galip gelen Liverpool tur için avantajlı. Barcelona'yı 4-1 yenildiği ilk maçtan sonra 3-0 ile elemeyi başaran Roma, Liverpool karşısında bir kez daha mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Roma'nın turu geçmesi için, gol yemeden 3 ve üst farklı yenmesi ya da tek gol yediği maçta 4 golden fazla atması gerekiyor. Maç 5-2 biterse uzatmalara gidilecek. Liverpool 3 gol attığı takdirde üç farklı bile yenilse turu geçen takım olacak.
TAKIMLARDA SON DURUMLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final için karşı karşıya gelecek Roma ve Liverpool'da sakat ve cezalı oyuncuların durumları nedir? Roma, Liverpool karşısına Diego Perotti ve Kevin Strootman'dan yoksun olarak sahaya çıkacak.
Liverpool'da ise Alex Oxlade-Chamberlain, dizinden yaşadığı sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken Joel Matip ve Adam Lallana da bu maçta forma giyemeyecek.
Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Džeko, El Shaarawy
Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané
MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR
Idman TV, Sport 24, SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom
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