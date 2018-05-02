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Real Madrid - Bayern Münih maç özeti izle: Real, Benzema ile finale kaldı! (Real Madrid 2-2 Bayern Münih maç sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.05.2018 07:06 | Son Güncelleme

Real Madrid - Bayern Münih maç özeti haberimizde. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid, Bayern Münih'i Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final rövanş maçı nefesleri kesti. Bayern Münih, maçın başında öne geçmeyi başardı. Fakat Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema, attığı 2 gol ile takımını finale taşıdı. Cüneyt Çakır, verdiği kararla maçın en çok konuşulanı oldu. İşte Real Madrid - Bayern Münih maç özeti, maçın önemli anları...

Real Madrid - Bayern Münih maç özeti izle: Real, Benzema ile finale kaldı! (Real Madrid 2-2 Bayern Münih maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Bayern Münih’i konuk ettiği yarı final rövanş mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, ilk yarının sonunda verdiği kararla tartışmalara sebep oldu. Mücadelenin 45+1. dakikasında Kimmich’in ortasında top Marcelo’nun eline temas ederken Cüneyt Çakır ve yardımcıları ‘devam’ kararı verdi.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Bayern Münih maçına konuk ekipo hızlı başladı. Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Real Madrid, ikinci yarıya golle başladı. Bayern Münih'te Corentin Tolisso'nun geri pasına yetişemeyen kaleci Sven Ulreich boşa çıkarak büyük bir hata yaptı. Pozisyonu takip eden Benzema, 46. dakikada meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, aradığı golü 63. dakikada buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topla buluşan James Rodriguez, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Sezon başında Real Madrid'den Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı oyuncu, attığı golün ardından sevinmedi.

Bayern Münih, kalan dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, evinde elde ettiği beraberliğin ardından şampiyonada üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Real Madrid'in rakibi, bugün Roma ile Liverpool arasında oynanacak diğer yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.


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