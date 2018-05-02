Real Madrid - Bayern Münih maç özeti izle: Real, Benzema ile finale kaldı! (Real Madrid 2-2 Bayern Münih maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Bayern Münih’i konuk ettiği yarı final rövanş mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, ilk yarının sonunda verdiği kararla tartışmalara sebep oldu. Mücadelenin 45+1. dakikasında Kimmich’in ortasında top Marcelo’nun eline temas ederken Cüneyt Çakır ve yardımcıları ‘devam’ kararı verdi.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Bayern Münih maçına konuk ekipo hızlı başladı. Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.