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Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.05.2018 23:41 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vurdu. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, 4 golün atıldığı maçın ardından Bayern Münih'i eleyerek finale yükseldi. Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vurdu.

Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vurdu

Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vurdu

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti.
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Real Madrid sahaya Navas, Vazquez, Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic, Kroos, Modric, Asensio, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı.

Real Madrid sahaya Navas, Vazquez, Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic, Kroos, Modric, Asensio, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı.
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Konuk Bayern Münih ise Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso, Thiago, Müller, James, Ribery ve Lewandowski ile finale yükselmek için mücadele verdi.

Konuk Bayern Münih ise Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso, Thiago, Müller, James, Ribery ve Lewandowski ile finale yükselmek için mücadele verdi.
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Henüz 3. dakikada Müller'in sağ kanattan ortasında Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı topu Kimmich ağlara gönderdi ve Bayern Münih deplasmanda 1-0 öne geçti.

Henüz 3. dakikada Müller'in sağ kanattan ortasında Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı topu Kimmich ağlara gönderdi ve Bayern Münih deplasmanda 1-0 öne geçti.
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Real Madrid cevabı erken verdi. 11'de Marcelo'nun sol kanattan ortasına arka direkte Benzema kafayı vurdu ve skoru 1-1 yaptı.

Real Madrid cevabı erken verdi. 11'de Marcelo'nun sol kanattan ortasına arka direkte Benzema kafayı vurdu ve skoru 1-1 yaptı.
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17. dakikada Lewandowski, Ramos ile mücadelesinde yerde kaldı. Bayern cephesi penaltı bekledi ama Cüneyt Çakır 'devam' dedi.

17. dakikada Lewandowski, Ramos ile mücadelesinde yerde kaldı. Bayern cephesi penaltı bekledi ama Cüneyt Çakır 'devam' dedi.
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27'de çok güzel paslarla kendi yarı sahasından çıkan Real Madrid'de Ronaldo, Marcelo'yu gördü. Marcelo, Ronaldo yerine Benzema'yı tercih edince Bayern savunması araya girdi.

27'de çok güzel paslarla kendi yarı sahasından çıkan Real Madrid'de Ronaldo, Marcelo'yu gördü. Marcelo, Ronaldo yerine Benzema'yı tercih edince Bayern savunması araya girdi.
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32. dakikada Müller ceza sahası içerisinde oluşan karambolde vuruşunu yaptı, Navas gole izin vermedi.

32. dakikada Müller ceza sahası içerisinde oluşan karambolde vuruşunu yaptı, Navas gole izin vermedi.
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33'te Hummels'in pasında Lewandowski vurdu, Navas çıkardı. Seken topta Muller'in kafasını Marcelo engelledi, kale önünde topun gelişine vuran James'in şutu üstten auta gitti.

33'te Hummels'in pasında Lewandowski vurdu, Navas çıkardı. Seken topta Muller'in kafasını Marcelo engelledi, kale önünde topun gelişine vuran James'in şutu üstten auta gitti.
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39. dakikada gol için bastıran Real Madrid'de sağ çaprazdan Ronaldo soluna çekip vurdu, Ulreich köşeye iyi uzandı ve golü önledi.

39. dakikada gol için bastıran Real Madrid'de sağ çaprazdan Ronaldo soluna çekip vurdu, Ulreich köşeye iyi uzandı ve golü önledi.
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45+1. dakikada Kimmich'in ortasında Marcelo ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cüneyt Çakır net penaltıyı vermedi.

45+1. dakikada Kimmich'in ortasında Marcelo ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cüneyt Çakır net penaltıyı vermedi.
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Bayern Münih cephesi ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.

Bayern Münih cephesi ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.
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İkinci yarının hemen başında Bayern kalecisi kendisine gönderilen topu inanılmaz bir şekilde kaçırdı, Benzema topu ağlara gönderdi ve Real Madrid maçta 2-1 öne geçti.

İkinci yarının hemen başında Bayern kalecisi kendisine gönderilen topu inanılmaz bir şekilde kaçırdı, Benzema topu ağlara gönderdi ve Real Madrid maçta 2-1 öne geçti.
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63. dakikada James savunmadan dönen topunda ikinci vuruşunu yaptı ve Navas'ı avlayarak durumu 2-2'ye getirdi.

63. dakikada James savunmadan dönen topunda ikinci vuruşunu yaptı ve Navas'ı avlayarak durumu 2-2'ye getirdi.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalist oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalist oldu.
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