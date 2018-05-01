Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vurdu

Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vurdu

1 / 15 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti.

2 / 15 Real Madrid sahaya Navas, Vazquez, Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic, Kroos, Modric, Asensio, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı.

3 / 15 Konuk Bayern Münih ise Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso, Thiago, Müller, James, Ribery ve Lewandowski ile finale yükselmek için mücadele verdi.

4 / 15 Henüz 3. dakikada Müller'in sağ kanattan ortasında Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı topu Kimmich ağlara gönderdi ve Bayern Münih deplasmanda 1-0 öne geçti.

5 / 15 Real Madrid cevabı erken verdi. 11'de Marcelo'nun sol kanattan ortasına arka direkte Benzema kafayı vurdu ve skoru 1-1 yaptı.

6 / 15 17. dakikada Lewandowski, Ramos ile mücadelesinde yerde kaldı. Bayern cephesi penaltı bekledi ama Cüneyt Çakır 'devam' dedi.

7 / 15 27'de çok güzel paslarla kendi yarı sahasından çıkan Real Madrid'de Ronaldo, Marcelo'yu gördü. Marcelo, Ronaldo yerine Benzema'yı tercih edince Bayern savunması araya girdi.

8 / 15 32. dakikada Müller ceza sahası içerisinde oluşan karambolde vuruşunu yaptı, Navas gole izin vermedi.

9 / 15 33'te Hummels'in pasında Lewandowski vurdu, Navas çıkardı. Seken topta Muller'in kafasını Marcelo engelledi, kale önünde topun gelişine vuran James'in şutu üstten auta gitti.

10 / 15 39. dakikada gol için bastıran Real Madrid'de sağ çaprazdan Ronaldo soluna çekip vurdu, Ulreich köşeye iyi uzandı ve golü önledi.

11 / 15 45+1. dakikada Kimmich'in ortasında Marcelo ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cüneyt Çakır net penaltıyı vermedi.

12 / 15 Bayern Münih cephesi ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.

13 / 15 İkinci yarının hemen başında Bayern kalecisi kendisine gönderilen topu inanılmaz bir şekilde kaçırdı, Benzema topu ağlara gönderdi ve Real Madrid maçta 2-1 öne geçti.

14 / 15 63. dakikada James savunmadan dönen topunda ikinci vuruşunu yaptı ve Navas'ı avlayarak durumu 2-2'ye getirdi.