Cüneyt Çakır için bomba iddia!

Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih rövanş karşılaşmasına maç başlamadan damga vurdu. Bu akşam Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesi İspanyol Marca gazetesi Cüneyt Çakır'a baskı uygulandığını iddia etti.

Maç öncesi İspanyollar'ın 'İhtiyar Tilki' olarak nitelendirdiği Heynckes Jupp Hyenckes ve golcü oyuncu Müller, Cüneyt Çakır'la ilgili yaptıkları yorumda 'Umarız hakem maçın kaderine etki etmez. Tarafsız, dürüst kararlar verir" demişlerdi.

Marca, Alman ekibinin bu açıklamalarla Cüneyt Çakır üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirtirken, Almanlar ise aynı şekilde kritik maç öncesi Çakır'ı gündeme getiren İspanyollar'ın bu haberlerle tecrübeli hakemin üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia etti.

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde ilk maçı deplasmanda Real Madrid 2-1 kazanmıştı. (Milliyet)

