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Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz izle)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

Real Madrid - Bayern Münih maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Tüm dünyada gözlerin çevrildiği maçta, Real Madrid, Bayern Münih'i ağırlıyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid, Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyet ile avantajlı. Real Madrid - Bayern Münih maçı muhtemel ilk onbirler, maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler Real Madrid - Bayern Münih maçında. Devler Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'i ağırlıyor. Geçen hafta Almanya'da oynanan maçta Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 yenerek rövanş için büyük avantaj sağlamıştı. Bu dev maçı, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. Real Madrid - Bayern Münih maçı muhtemel ilk onbirleri ile dev maçı izleyebileceğiniz canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşması Real Madrid-Bayern Münih maçı yarın TSİ 21.45'ten itibarenTRT1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

REAL MADRİD VE BAYERN MÜNİH TURU NASIL GEÇER?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'e sahasında 2-1'lik skorla boyun eğen Bayern Münih, rövanş maçında mucizeyi gerçekleştirip turu geçebilecek mi? Real Madrid'e konuk olacak Bayern Münih'e final için en az iki farklı galibiyet, veya en az iki gol atarak alacağı tek farklı galibiyetler gerekiyor. 2-1'lik Bayern Münih galibiyeti durumundaysa karşılaşmada uzatma bölümlerine geçilecek.

Real Madrid'e final için alacağı galibiyetlerin dışında her türlü beraberlik, hatta 1-0'lık yenilgi bile yetecek.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARDA SAKAT, CEZALI OYUNCULARIN DURUMLARI

Real Madrid'de bu maç öncesinde en büyük eksik Isco. İspanyol yıldızın yanı sıra, Nacho da sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Leganes maçında oynatılmayan Cristiano Ronaldo kadroda olacak. Gareth Bale'ın yedek oturması bekleniyor.

Bayern büyük bir sakatlık krizi yaşıyor. İlk maçı tamamlayamayan Boateng ve Robben, Bernabeu'da takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda olacaklar. Kingsley Coman'ın sakatlığı sürüyor. Manuel Neuer'in ise büyük bir maç eksiği var.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Real Madrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Ronaldo

Bayern: Ulrich; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Martínez, Thiago, James, Müller, Ribéry; Lewandowski

BAYERN MÜNİH 2-1 REAL MADRİD (İLK MAÇ ÖZETİ)

Allianz Arena'da oynanan maçın 28. dakikasında Bayern Münih, 1-0 öne geçti. James Rodriguez'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, ceza alanına girer girmez sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

  1. dakikada Real Madrid beraberliği yakaladı. Ceza alanı çizgisinde topla buluşan Marcelo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sven Ulreich'in solundan ağlarla buluştu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

  2. dakikada ani gelişen Real Madrid atağında, Lucas Vazquez'in pasıyla ceza alanına giren Marco Asensio, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

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