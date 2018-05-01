Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler Real Madrid - Bayern Münih maçında. Devler Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'i ağırlıyor. Geçen hafta Almanya'da oynanan maçta Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 yenerek rövanş için büyük avantaj sağlamıştı. Bu dev maçı, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. Real Madrid - Bayern Münih maçı muhtemel ilk onbirleri ile dev maçı izleyebileceğiniz canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşması Real Madrid-Bayern Münih maçı yarın TSİ 21.45'ten itibarenTRT1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.