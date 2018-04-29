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Cüneyt Çakır'a dev görev!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır'a dev görev!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a UEFA'dan yeni bir görev geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabı, Çakır'ın Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yöneteceğini duyurdu. Münih'te Real'in 2-1'lik galibiyetle büyük avantaj yakaladığı eşleşmenin rövanş karşılaşması, 1 Mayıs 2018 Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi cüneyt çakır real madrid bayern münih

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 takımında vay haline
Yani..finali yonetmeyecek...içerde başka dışarda başka iyi olmuş
Sergio Ramos KK görür.
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