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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının en iyisi Mohamed Salah!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının ardından haftanın futbolcusu unvanını, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının en iyisi Mohamed Salah!

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette, oyların yüzde 92'sini alarak rakiplerine açık ara fark atan 25 yaşındaki yıldız, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.

Mısırlı oyuncu, Liverpool'un konuk ettiği Roma'yı 5-2 yendiği mücadelede iki gol ve iki asistlik performans sergilemişti.

Real Madrid'in deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gole imza atan Brezilyalı Marcelo ise oyların yüzde 8'ini alarak haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

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Şampiyonlar Ligi mohamed salah liverpool

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