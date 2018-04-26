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Bayern Münih -Real Madrid maç özeti izle: Real avantajı kaptı! (Bayern Münih 1-2 Real Madrid maç sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.04.2018 07:17 | Son Güncelleme

Bayern Münih - Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları tamamlanmış oldu. Nefesleri kesen dev maçta Real Madrid, sahadan 2-1 galip gelerek tur için avantajlı duruma geçti. Bayern Münih, Real Madrid karşısında bir kez daha öne geçtiği maçta mağlup oldu. Bu sonuçla Real Madrid, Bayern Münih'i üstüste 6. kez yenmeyi başardı. Bayern Münih - Real Madrid maç özeti ve maçın önemli anları haberimizde.

Bayern Münih -Real Madrid maç özeti izle: Real avantajı kaptı! (Bayern Münih 1-2 Real Madrid maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Bayern Münih'i Marcelo ve Asensio'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Erken final olarak adlandırılan maçta son iki yılın şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 üstün ayrılarak, Santiago Bernabeu Stadında oynanacak rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Böylece Real Madrid, Bayern Münih'i altı kez üstüste mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. İşte Bayern Münih - Real Madrid maç özeti...

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçının 28. dakikasında ev sahibi takım 1-0 öne geçti. James Rodriguez'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, ceza alanına girer girmez sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

  1. dakikada Real Madrid beraberliği yakaladı. Ceza alanı çizgisinde topla buluşan Marcelo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sven Ulreich'in solundan ağlarla buluştu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

  • dakikada ani gelişen Real Madrid atağında, Lucas Vazquez'in pasıyla ceza alanına giren Marco Asensio, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

    • Bayern Münih'in net pozisyonlar bulduğu kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Alman temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişikliğe gitti. Arjen Robben'in yerine 8. dakikada Thiago Alcantara, Jerome Boateng'in yerine de 34. dakikada Niklas Süle oyuna dahil oldu.

    BAYERN MÜNİH 1-2 REAL MADRİD

    Bayern Münih: Ulreich, Hummels, Ribéry, Javi Martínez (Corentin Tolisso 75'), Lewandowski, Robben (Thiago Alcántara 8'), James Rodríguez, Rafinha, Boateng (Niklas Süle 34'), Müller, Kimmich

    Real Madrid: Navas, Carvajal (Karim Benzema 67'), Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Modrić, Marcelo, Casemiro (Mateo Kovačić 83'), Lucas Vázquez, Isco (Marco Asensio 46')

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