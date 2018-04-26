Bayern Münih -Real Madrid maç özeti izle: Real avantajı kaptı! (Bayern Münih 1-2 Real Madrid maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Bayern Münih'i Marcelo ve Asensio'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Erken final olarak adlandırılan maçta son iki yılın şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 üstün ayrılarak, Santiago Bernabeu Stadında oynanacak rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Böylece Real Madrid, Bayern Münih'i altı kez üstüste mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. İşte Bayern Münih - Real Madrid maç özeti...

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçının 28. dakikasında ev sahibi takım 1-0 öne geçti. James Rodriguez'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, ceza alanına girer girmez sert bir şutla topu ağlara gönderdi.