Bayern Münih 1 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

Almanya'da Allianz Arena'da oynanan mücadelede Real Madrid, 1-0 yenik duruma düşmesine karşın geri dönmeyi başardı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak büyük bir avantaj elde etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marcelo ve 57. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bayern Münih'in 28. dakikada Joshua Kimmich ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Ronaldo'nun suskun kaldığı gecede Real Madrid, finale göz kırparken Bayern Münih büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bayern Münih'te Robben 8, Boateng ise 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin rövanşı, 1 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak.