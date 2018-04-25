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Bayern Münih 1 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.04.2018 23:38 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Yarı finalin en çok merak edilen eşleşmesi olan Bayern Münih-Real Madrid mücadelesinde ilk maçı kazanan 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. Bayern Münih karşısında 1-0 yenik duruma düşen Real Madrid, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşmayı kazanarak final için büyük bir avantaj elde etti.

Bayern Münih 1 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

Almanya'da Allianz Arena'da oynanan mücadelede Real Madrid, 1-0 yenik duruma düşmesine karşın geri dönmeyi başardı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak büyük bir avantaj elde etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marcelo ve 57. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bayern Münih'in 28. dakikada Joshua Kimmich ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Ronaldo'nun suskun kaldığı gecede Real Madrid, finale göz kırparken Bayern Münih büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bayern Münih'te Robben 8, Boateng ise 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin rövanşı, 1 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid bayern münih Şampiyonlar Ligi

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