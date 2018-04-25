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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie hain ilan edildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, dün Liverpool-Roma Şampiyonlar Ligi yarı finali sırasında attığı tweet ile Manchester United taraftarlarının tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie hain ilan edildi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie'nin dün Liverpool ile Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı sırasında attığı tweet sosyal medyayı salladı.

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın gösterdiği performansı Twitter hesabı aracılığıyla öven bir paylaşımda bulunan Hollandalı futbolcuya eski takımı Manchester United taraftarlarının tepkisi gecikmedi.

Pek çok United taraftarı Van Persie'den bu mesajı silmesini isterken içlerinden biri Hollandalı yıldıza çok sert bir mesaj gönderdi: "Robin, bize ihanet ediyorsun."

Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a transfer olan van Persie, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ülkesinde de büyük eleştiri konusu olmuştu. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
robin van persie liverpool roma Salah

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerli eski yıldız derken feyonortlu eski yıldız biz fenerde göremedik o ışığı...
nede olsa fenerin ekmeğini yedi
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