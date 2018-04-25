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Mohamed Salah rekor kırdı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Liverpool'ın Mısırlı yıldızı, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olan Eto'o'nun rekorunu kırdı.

Mohamed Salah rekor kırdı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roma karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken; mücadelenin 36. ve 45+1. dakikasında ağları sarsan Salah, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 10'a çıkardı.

Mohamed Salah böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı unvanını, kariyerine Atiker Konyaspor'da devam eden Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'dan almayı başardı.

Tecrübeli yıldız, 2010-11 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atmıştı.

Bu arada Salah, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da eline geçirdi.

(AJANSSPOR)

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