Mohamed Salah rekor kırdı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roma karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken; mücadelenin 36. ve 45+1. dakikasında ağları sarsan Salah, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 10'a çıkardı.
Mohamed Salah böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı unvanını, kariyerine Atiker Konyaspor'da devam eden Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'dan almayı başardı.
Tecrübeli yıldız, 2010-11 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atmıştı.
Bu arada Salah, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da eline geçirdi.
(AJANSSPOR)
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